Wir wollen Deine Stimme sein!

10. April 2021 11:21

Du hast neben Deinem OWN360 Investment auch einzelne Aktien von der Österreichischen Post, der Telekom Austria, Mayr-Melnhof oder der Strabag? Dann kannst Du mit einer Depotbestätigung, die Du von Deiner Depotbank bekommst, unserem Thomas eine Vollmacht erteilen, für Dich Deine Stimmrechte bei der Hauptversammlung auszuüben.

Und so funktioniert's:

Eine Anleitung dazu sowie das erforderliche Formular findest Du auf den Investor Relations Seiten der jeweiligen Unternehmen. Für die nächste Hauptversammlung – jene der Österreichische Post AG – findest Du den Link gleich im ersten Kommentar.

Wozu das alles?

Wir sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam etwas bewegen können. Die Aktien, die wir alle gemeinsam im Own360 Community Fonds und im Own360 Standortfonds halten, und deren Stimmrechte wir für Dich und uns alle ganz automatisch ausüben können, sind schon ein gewichtiges Argument. Wenn Du zu einzelnen Unternehmen darüber hinaus noch Aktien hältst, und uns als Stimmrechtsvertreter mandatierst, dann verstärkt das unsere Stimme noch zusätzlich und wir können vielleicht noch mehr bewegen.

So kommst Du an den vollen 360:

Für Deine Mühe mit der Vollmachtserteilung wollen wir uns bedanken. Am einfachsten geht das, indem wir Dir einen ganzen 360 gutschreiben. Dazu leite uns einfach die Email, mit der Du Deine Vollmacht an das jeweilige Unternehmen geschickt hast, an kontakt@own360.app weiter und wir schreiben Dir nach der Hauptversammlung automatisch einen 360 gut. Schon jetzt sagen wir danke für Dein Vertrauen!