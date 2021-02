Wie retten wir nun unser Klima?

26. Februar 2021 16:16

Mit “Gates 2 Change” haben wir diese Woche eine Beitragsreihe veröffentlicht, die verdeutlichen sollte, dass es innovative Möglichkeiten im Kampf gegen die Klimakrise gibt. Bill Gates investiert bereits. Doch auch einer der reichsten Menschen der Welt kann das Problem nicht alleine lösen. Es braucht uns alle. Nicht nur uns als Gesellschaft, sondern auch unsere Unternehmen. Doch die Zeit läuft und wo ansetzen? Unsere Frage der Woche: In welcher technologischen Entwicklung siehst Du das größte Potential?

In den vergangenen Tagen haben wir hier die unterschiedlichsten Ansätze diskutiert. Hier nochmal eine kurze Zusammenfassung mit den Vor- und Nachteilen der jeweiligen Technologien.

Ansatz 1: Atomkraft

Eine Lösung liegt in emissionsfreien Stromquellen wie Atomkraft. Unternehmen wie das von Gates gegründete TerraPower (nicht im Fonds) arbeiten an einem neuartigen, preiswerten und vor allem sicheren Kernreaktor, der zusätzlich wenig radioaktiven Müll produziert.

In Zusammenarbeit mit GE Hitachi Nuclear Energy (Anbieter von Reaktoren und Nucleardienstleistungen) sind mittlerweile “kleine” Atomkraftwerke entstanden, die mit abgereichertem Uran, also Atommüll arbeiten. Ihre Leistung beläuft sich auf 345 Megawatt. Die erzeugte Energie ist speicherbar und soll künftig dort aushelfen, wo der Energiebedarf allein durch erneuerbare Energien nicht gänzlich gedeckt werden kann. Eine Lösung für die Welt? Vielleicht.

Atomkraft wird kritisch beäugt

Claudia Kemfert und Christian von Hirschhausen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) sehen in der Atomkraft allerdings keine Lösung für den Klimawandel. Im Gegenteil: Sie zeigen auf, wo Bill Gates sich ihrer Meinung nach irrt. Dabei thematisieren sie unter anderem die Emissionen, die bei der Produktion der Kraftwerke und dem Uran-Abbau entstehen.

Die Experten sehen zusätzlich in den von TerraPower propagierten Konzepten mögliche Gefahren. So heißt es in ihrem Beitrag: “Sie verwenden die Technologie [...], die von fast allen Ländern, die damit experimentierten, inzwischen aufgegeben wurde. Der Laufwellenreaktor benötigt Werkstoffe und Kühlmittel, die bis heute nicht kommerziell verfügbar sind. Und auch die Mini-Reaktoren müssen irgendwann aufwendig zurückgebaut werden.” Hinzu kommt, dass die Kosten von Kleinreaktoren sogar höher sind, als die von großen Modellen.

Own360 User TimHL wiederum schlägt sich auf die Seite von Gates:

“Das Verteufeln von Technologien ist der falsche Weg, vielmehr muss Atomkraft als Teil der Lösung gesehen werden. In Frankreich laufen Tests mit einem Fusionsreaktor, mit dem Ziel der Energieversorgung und Wasserstofferzeugung. Offenheit in dieser Frage bringt uns weiter als staatliche Einbahnstraße, Beispiel E-Auto. Das Argument, der Bau eines Kraftwerkes erzeugt Emissionen ist eine Blendgranate – das gleiche gilt für Windkraftanlagen und Photovoltaik.”

Ansatz 2: Innovative Speichertechnologien

Doch nicht nur die Stromgewinnung, insbesondere die Stromspeicherung stellt uns vor große Herausforderungen. Ansonsten könnten wir schon längst große Solarkraftwerke in der Sahara aufstellen, den Strom speichern, und zu uns nach Europa transferieren. Allein an der Speichertechnik scheitert es. Insbesondere grüne Speichertechnologien sind rar.

Gates zufolge braucht es eine Lösung, grün-produzierten Strom zu speichern, damit wir von Wind- und Wetterschwankungen unabhängig zu 100 Prozent emissionsfrei Strom erzeugen können. Dabei denkt er an verschiedene Lösungsansätze wie zum Beispiel grünen Wasserstoff, Feststoffbatterien und neuartige Wärmespeicher wie geschmolzenes Salz.

Ansatz 3: CO2 Abscheidung aus der Luft

Manche Unternehmen gehen dem Ansatz nach, CO2 direkt aus der Luft abzuscheiden. Bill Gates gilt dabei als größter Sponsor dieser Technik. Denn CO2 aus der Atmosphäre abzuschneiden, gilt als letzter Ausweg, den Klimawandel zu stoppen. Doch hier sind die Kosten noch erschreckend hoch. Gates bezeichnet es als “Wunder wenn man für weniger als 100 Dollar pro Tonne, CO2 aus der Luft abscheiden könne.” Eine Irrsinns-Summe. Vor allem, wenn man die Zahlen ins Verhältnis rückt. Selbst bei 100 Dollar Kosten je abgeschiedener CO2-Tonne und 51 Milliarden Tonnen an weltweiten CO2-Emissionen 2019 würde man jedes Jahr rund fünf Billionen Dollar benötigen, um die Emissionen komplett zu neutralisieren. Genau in der Höhe liegt auch der gegenwärtige Umsatz der gesamten Energiebranche weltweit.

Und da wäre die Frage noch gar nicht geklärt, wohin mit dem aus der Luft abgeschiedenen CO2?

Wo investieren?

Komplexes Thema, viele Einflussfaktoren, schwierige Fragen, denen sich auch Deine Unternehmen im Energiesektor stellen müssen, wenn sie die Weichen für die Zukunft richtig stellen wollen. Nach all dem was Du hier bei uns, oder in anderen Quellen gelesen hast, was glaubst Du: Wo siehst Du für Deine Unternehmen und die Welt am meisten Potential?