7. Dezember 2021 11:01

Die voestalpine beschäftigt in Österreich mehr Menschen, als jedes andere privat geführte Unternehmen (rund 22.000). Aber auch in Deutschland ist man aufgrund der Nähe zum Automobilbau präsent. Dank qualitativ sehr hochwertiger Erzeugnisse, ist die voestalpine ein führender Partner der Automobil- und Hausgeräteindustrie, sowie der Öl- und Gasindustrie. Dazu ist man Weltmarktführer in der Weichentechnologie, im Spezialschienenbereich sowie bei Werkzeugstahl und bei Spezialprofilen. Stahl der voestalpine findet sich unter anderem im neuesten Airbus, im Madrider Santiago-Bernabéu-Stadion oder im Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt. Und natürlich auch in ganz ganz vielen Schienen- und Weichenanlagen in Deutschland, Österreich und dem Rest Europas.

Konkret besteht die Unternehmensgruppe aus vier verschiedenen Divisionen: Steel, High Performance Metals, Metal Engineering und Metal Forming. Dazu existieren 500 Konzerngesellschaften und -standorte in 50 Ländern und auf fünf verschiedenen Kontinenten verteilt. Insgesamt beschäftigt man weltweit 48.700 Mitarbeiter, die auch mit 13,4 Prozent am Unternehmen beteiligt sind. Der CEO der voestalpine hört auf den Namen Herbert Eibensteiner.