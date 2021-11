Wasser als Puffer

21. November 2021 15:00

Wasser ist schon seit Jahrhunderten eine beständige Energiequelle. Trotzdem muss bei jedem Werk das Rad quasi neu erfunden werden. Woran das liegt und mehr, darum geht's in dieser Zusammenfassung.

Mit 7.000 Mitarbeitern an 50 Standorten ist Andritz Hydro weltweit einer der führenden Anbieter für elektromechanische Systeme und Dienstleistungen – "from water-to-wire" für Wasserkraftwerke. Und diese Energiesparte hat noch einiges vor sich.

Denn ohne die ausgleichende Wirkung von Leistungsschwankungen von Solar- und Windkraftwerken wird die Energiewende nicht funktionieren. Interessant dabei ist, dass kein Wasserkraftwerk wirklich einem anderen gleich ist, wie Andritz-Hydro-Experte Alexander Schwab weiß.

Das Rad immer neu erfinden

Die Anforderungen an die Konstruktion eines Wasserkraftwerks hängt direkt mit der Fallhöhe und Menge des Wassers zusammen. Der Experte spricht also davon, dass das Unternehmen bei jeder neuen Anlage auch das Rad quasi neu erfinden muss. Was sind aber die Funktionen eines Wasserkraftwerks.

Ein Allrounder

Wasserkraftwerke lassen sich für die Stromerzeugung, aber auch für das Speichern einsetzen. Dabei ist der Wirkungsgrad mit über 90 Prozent unerreicht – oder wie Schwab es formuliert: "Da kommt keine Batterie mit". Wohl am wichtigsten ist die Rolle als Puffer zum Ausgleich der ständig schwankenden Strommenge von Solar- und Windkraftanlagen. Die Anforderungen haben sich dabei auch geändert.

Neue Aufgaben

„Die Betriebsbedingungen haben sich deutlich geändert. Früher war ein Speicherkraftwerk dazu da, im Sommer zu speichern und im Winter das Wasser abzulassen." So Alexander Schwab. Als Ausgleichendes Element müssen moderne Kraftwerke in der Lage sein, innerhalb von Sekunden zwischen Stromerzeugung und -speicherung wechseln zu können. Manche schaffen das in 20 Sekunden.

Der Weg des Wassers ist entscheidend

Früher musste man die Drehrichtung der Turbinen umkehren, heute ändert man einfach den Weg des Wassers. Das alles läuft längst computergesteuert ab. Schwab ist überzeugt, dass sich der Bedarf an Wasserkraft bis 2050 verdoppeln wird. Aber Wasserkraft hat, es wäre ja zu schön, auch Nachteile.

Lebensräume räumen

Um ein Wasserkraftwerk zu bauen, ist es oft notwendig, Lebensräume zu zerstören. Dagegen wehren sich vor allem Naturschützer. Es ist aber auch nicht sehr ästhetisch. Hier punktet natürlich ein Atomkraftwerk, das grundsätzlich überall stehen kann.