Warum Tiefpreise nicht von Vorteil sind

2. März 2021 08:15

Was es mit der Inflation auf sich hat, haben wir ganz zu Beginn unserer “Einfach erklärt”-Reihe schon einmal thematisiert. Heute widmen wir uns sozusagen dem Gegenstück der Inflation: der Deflation. Vorab haben wir Euch um Eure Erklärungen zu diesem Begriff gebeten. Und diese könnten - wie so oft - direkt aus dem Lehrbuch stammen. User Pascal_H hat es beispielsweise schon auf den Punkt gebracht:

“Bei der Deflation sinken die Preise bzw der Wert des Geldes steigt - man kann sich mehr um denselben Betrag kaufen. Das Fatale: ist die Deflation ausgeprägter, kann es passieren, dass die Menschen darauf spekulieren, dass die Produkte bzw größere Investitionen (Haus, Auto) noch günstiger werden bzw der Wert des Geldes noch mehr steigt. Machen das viele, lähmt dies die Wirtschaft, da immer mehr Menschen mit Investitionen zuwarten & somit nicht genug Geld in den Wirtschaftskreislauf fließt. Darum ist die Deflation so gefährlich & sollte unbedingt vermieden werden.” Weiters macht User Andi_Odinson auf die Konsequenzen für die Unternehmen aufmerksam: ”[...] In der Zwischenzweit kündigen die Firmen die Mitarbeiter weil keiner kauft und investiert und wieder gibt es weniger die kaufen und investieren!” Und damit ab zu unseren 2 cents:

Was ist eine Deflation?

Ganz kurz und schmerzlos lässt sich diese Frage schon folgendermaßen beantworten: Die Deflation bezeichnet den kontinuierlichen Rückgang des Preisniveaus für Waren und Dienstleistungen. Heißt: Waren und Dienstleistungen verlieren langfristig an Wert.

Überwiegt die Deflationsrate, sinken Geld- und Kreditmengen, sodass Produkte wie Lebensmittel und Investitionsgüter (z.B. Immobilien) über einen längeren Zeitraum betrachtet an Wert verlieren. Die Deflation ist sozusagen das Ergebnis eines Wirtschaftsmotors, der ins Stocken geraten ist.

Wie kommt es zu einer Deflation?

Die Auslöser für eine Deflation können vielfältig sein. Oftmals gibt es auch nicht den EINEN Grund, der den Warenwert sinken lässt, sondern mehrere, die im Zusammenspiel auf unsere Volkswirtschaft einwirken. Diese wären zum Beispiel:

Der Leitzins. Hebt die Europäische Zentralbank (EZB) aufgrund einer vorangegangenen Inflation den Leitzins an, werden auch die Kredite teurer. Das wiederum sorgt für eine geringere Kredit-Nachfrage und dementsprechend weniger Vergaben. Doch es geht weiter:

Wenn der Staat spart...

Ein weiterer Grund kann sein, dass der Staat beschließt, seine Ausgaben zu verringern, um Schulden abzubauen. Damit sinkt die Nachfrage durch den Staat, dieser gibt gleichzeitig weniger Geld aus und das Geld im Geldkreislauf wird stetig weniger.

…und die Gesellschaft auch

Ein weiterer Grund können die Folgen eines Wirtschaftsabschwungs sein. Die Menschen sind verunsichert und beginnen, ihr Geld lieber zu sparen, statt es auszugeben. Die Nachfrage nach Waren, Dienstleistungen und Investitionsgütern geht zurück und damit sinken langfristig auch die Preise. Denn das Angebot übersteigt die Nachfrage.

Das kann letztlich dazu führen, dass die Produktionskosten die Umsatzeinnahmen eines Unternehmens übersteigen und es daraufhin ebenfalls Sparmaßnahmen einführen muss. Zum Beispiel indem es Mitarbeiter entlässt. An dieser Stelle könnten zwar auch Kredite Abhilfe schaffen, doch die sind aufgrund der erhöhten Zinsen zu unattraktiv für die Unternehmen. Es bildet sich ein Teufelskreis.

Doch was dagegen tun?

Lösungen, die nun dagegen helfen, sind im Prinzip die Gegenmaßnahmen zu den oben genannten Auslösern. Schraubt die EZB den Leitzins wieder runter, werden die Kredite auch wieder günstiger. Und erhöht der Staat seine Ausgaben, erhöht sich auch wieder die Geldmenge im Geldkreislauf.

Die Weltwirtschaftskrise der 1930er

Auch hier lösten mehrere Faktoren eine Deflation in Deutschland aus. Das Land befand sich in den Nachkriegsjahren des Ersten Weltkriegs und war finanziell sehr abhängig. Um eine wirtschaftliche Stabilität zu erreichen, bediente man sich ausländischen Krediten aus den USA. Dementsprechend geringe war auch die Nachfrage nach kommerziellen Gütern und die deutsche Industrie musste auf Güterexporte setzen.

Dann kam es am 25. Oktober 1929 zum absoluten Börsencrash, der auch als Black Friday bezeichnet wird. Das Platzen einer riesigen Spekulationsblase führe dazu, dass die USA ihre ausländischen Importe einschränkten und gleichzeitig ihre Kredite von Deutschland zurückforderten. So sank die Geldmenge im damaligen Deutschen Reich drastisch, die Gehälter wurden heruntergeschraubt und die Preise brachen ein.

Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen “Einfach erklärt”-Reihe angekommen. Über welches Thema würdest beim nächsten Mal gern mehr erfahren? Lass’ es uns gern in den Kommentaren wissen!