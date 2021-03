Warum solltest Du Dein Geld investieren?

7. März 2021 11:00

Im Jahr 2002 hat eine Wiesn-Maß am Münchner Oktoberfest laut Statista € 6,80 gekostet, 2019 musstest Du für das gleiche Produkt € 11,80 bezahlen. Schuld daran ist die Inflation. Sie ist dafür verantwortlich, dass die Preise von Produkten und Dienstleistungen rund um uns herum teurer werden! Daher sind € 100,- die Du heute hast, mehr wert als € 100,- in einem Jahr!

Inflation und Geldanlage

Die Zinsen auf täglich fällige Einlagen, also liquides Bankguthaben, sind in der Regel niedriger als die Inflation! Das bedeutet, dass Du effektiv an Kaufkraft verlierst, in manchen Medien liest man gar von versteckten Negativzinsen. Das Gefährliche daran ist, dass Dein Geld am Konto nicht weniger wird, sondern nur alles rund um Dich herum teurer! Die Preise von Lebensmittel, Dienstleistungen, Kinotickets oder sonstigen Wirtschaftsgütern steigen schneller als die Zinsen auf Deinem Konto. Die schleichend vorangetriebene Geldentwertung lässt sich auf die Erhöhung des Geldumlaufs im Verhältnis zur Produktion zurückführen. Daher ist es eines der wesentlichen Ziele bei der Geldanlage eine Rendite (weit) über der Inflationsrate zu erwirtschaften.

Auf unserer Website „finanzenverstehen.at“ findest Du diese Grafik, in der Du die Inflationsrate mit den Zinsen vergleichen kannst. Unsere Daten beziehen wir von der Statistik Austria und der Österreichischen Nationalbank.

Traditionelle Sparformen im Geldwertbereich eignen sich nicht zum nachhaltigen Vermögensaufbau. Neben den sehr geringen Zinszahlungen der Banken frisst die Inflation die Kaufkraft des Geldes Jahr für Jahr auf. Die Inflation entwertet Deine Kaufkraft verlässlich und die Zinsen werden immer niedriger.

Deine Meinung ist gefragt!

Wo nimmst Du die Inflation in Deinem Alltag besonders stark wahr? Bei mir ist es die Tüte Chips, die zwar meistens gleich viel kostet, aber der Inhalt leider immer weniger wird – immerhin kommt das meinem Bauchumfang zugute. 😉

Zu den Autoren:

Dieser Beitrag wurde vom Team finanzenverstehen.at geschrieben und zur Verfügung gestellt. Wir möchten uns an dieser Stelle für die Möglichkeit bedanken, aktiv an der Vermittlung von Finanzwissen bei Own360 mitgewirkt zu haben.