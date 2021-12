Warum eigentlich "Black Friday"?

24. Dezember 2021 11:00

Hattest auch du dir den 26. November 2021 schon gelb im Kalender angestrichen? Dieser Tag ist weltweit als Black Friday bekannt. Viele Unternehmen nutzen ihn, um mit Rabattaktionen in die Weihnachtssaison zu starten.

Black Friday – eine amerikanische Tradition

Die Tradition des Black Friday kommt aus den USA. Der "schwarze Freitag", wie der Black Friday übersetzt heißt, findet am Tag nach dem amerikanischen Erntedankfest "Thanksgiving" statt. Thanksgiving wird immer am vierten Donnerstag im November gefeiert und gilt in Amerika als wichtiges Familienfest: dann wird mit der ganzen Familie geschlemmt und oft ein ganzer Truthahn verspeist.

Den Freitag nehmen sich die meisten Amerikaner*innen dann als Fenstertag frei. So haben sie nämlich genügend Zeit zum Einkaufen: am Black Friday gibt es in den meisten Geschäften und auch online sehr hohe Rabatte auf fast alles, was das Herz begehrt. Dazu kommen zahlreiche Gewinnspiele und besondere Aktionen, die zum Schnäppchenjagen einladen.

Woher kommt der Name Black Friday?

Black Friday ist schon irgendwie ein komischer Name für einen Shoppingtag, oder? Deshalb haben wir uns schlau gemacht, warum der Black Friday so heißt. Die genaue Herkunft ist nicht ganz sicher, aber es gibt ganz verschiedene Erklärungsversuche:

Aus der Entfernung sehen die vielen Menschen, die die Einkaufszentren und Einkaufsstraßen stürmen, wie eine einzige schwarze Masse aus. Oft gibt es in Amerika schon ab 5 Uhr morgens lange Schlangen vor den Geschäften mit den besten Angeboten.

Der Black Friday ist einer der umsatzstärksten Tage im ganzen Jahr. So haben die Händler*innen die Chance, auch mal schwarze Zahlen zu schreiben. Das bedeutet, dass sie Gewinn machen und aus dem Minus herauskommen können. Weil die Unternehmen am Black Friday so viel Umsatz machen, sind ihre Hände vom vielen Geldzählen ganz schwarz.

Die amerikanische Polizei hat den Black Friday so getauft, weil sie an diesem Tag besonders viel Arbeit hat: es gibt kilometerlange Staus, Falschparker, überfüllte Straßen und Streitigkeiten zwischen Schnäppchenjäger*innen, die den Tag zu einem der stressigsten im ganzen Jahr machen.

Black Friday in Österreich

Wer nun glaubt, dass der Black Friday nur in den USA wichtig ist, der irrt sich gewaltig: Denn eine aktuelle Studie der Offerista Group Austria in Österreich und Deutschland für 2020 zeigt spannende Ergebnisse:

Für 56% der befragten Österreicher*innen ist der Black Friday wichtig und sogar 59% möchten dieses Jahr auf jeden Fall auf Schnäppchenjagd gehen.

Auch die Coronakrise spielt beim Black Friday eine Rolle. Denn viele Menschen müssen nun besonders sparen und freuen sich umso mehr über Schnäppchen: Für fast jede*n Dritte*n (32%) ist der Black Friday heuer wichtiger als sonst. Besonders beliebt sind Kleidung, Textilien und Schuhe. Aber auch Elektroartikel wie Smartphones kommen sehr gut an. Im Gegensatz zu den USA ist bei uns in Österreich der Black Friday vor allem für den Onlinehandel wichtig. Möchtest du mehr zum Einkaufen im Internet erfahren?

Echte Schnäppchen oder Mondpreise?

Bei aller Begeisterung für niedrige Preise solltest du die Angebote aber trotzdem immer gut vergleichen. Denn manchmal kommt es vor, dass du dir gar nicht so viel ersparst, wie du eigentlich denkst. Wie das sein kann? Die Preise werden manchmal einfach künstlich zu Mondpreisen aufgeblasen. Ein Beispiel: Du bist auf der Suche nach neuen Winterstiefeln und hast schon ein passendes Paar für € 60 im Auge. Dann kosten die Stiefel auf einmal für kurze Zeit € 75, nur damit sie dann am Black Friday mit 33% Rabatt für € 50 verkauft werden können. Der Rabatt liegt also in Wahrheit nicht bei 33%, sondern nur bei 16%.

