Vom Kindes- bis ins Rentenalter

19. Oktober 2021 09:33

Laura Gersch, Vorständin im Bereich Firmenkunden und Personal bei der Allianz hat kürzlich einen Gastbeitrag im Handelsblatt veröffentlicht, der nicht nur auf die finanzielle Ungleichheit zwischen Männern und Frauen aufmerksam macht, sondern gleichzeitig aufzeigt, warum es auch gesellschaftlich nachhaltig ist, wenn Männer und Frauen gleichwertig vorsorgen.

Dieser Artikel erschien zuerst in der Sonderveröffentlichung zum Thema "VERSICHERUNG" im Oktober 2021 des Handelsblatt Journals. Den Link dazu findest Du im ersten Kommentar. Ein paar wichtige Fakten teilt Laura Gersch auf ihrem LinkedIn-Profil bereits vorab:

"Vier Fakten zum Thema #EqualPension, die mich immer wieder erstaunen und auch nachdenklich machen:

1. Mädchen bekommen im Durchschnitt auch heute noch weniger Taschengeld als Jungen. Das zeigt eine aktuelle Forsa-Studie.

2. Frauen leisten durchschnittlich 15 Stunden mehr Care-Arbeit pro Woche und stecken beruflich stärker zurück – oft ohne finanziellen Ausgleich. In Zeiten von Corona hat sich das noch einmal verstärkt. Das belegt eine UN-Studie, die die Situation in Deutschland,Frankreich, Großbritannien, den USA und Italien beleuchtet hat.

3. Frauen haben im Alter deutlich weniger Geld zum Leben als Männer – mit mehr als 40 % hat Deutschland laut OECD das höchste #GenderPensionGap aller OECD-Staaten.

4. 80 % der Frauen zwischen 20 und 60 Jahren sind sich der geschlechtsspezifischen Lücke in der Altersvorsorge gar nicht bewusst. Das zeigt eine von der Forschungsagentur Q im Auftrag der Allianz durchgeführte Studie.

Warum es nachhaltig ist, wenn Männer und Frauen gleichwertig vorsorgen

Selbst beim Taschengeld der jüngsten unserer Gesellschaft gibt es heute noch einen Unterschied zwischen den Geschelchtern in Deutschland. Mädchen bekommen laut einer aktuellen Forsa-Umfrage 11 Prozent weniger Taschengeld als Jungen. Bei der Altersvorsorge, also den heutigen Rentner:innen, ist diese Lücke noch einmal deutlich größer.

In Deutschland liegt das Gender Pension Gap, der geschlechtsspezifische Unterschied in der Vorsorge, laut OECD bei 46 Prozent - der höchste Wert unter den OECD-Staaten. Dies ist Ansporn, zu handeln. Unser Ziel ist ganz klar #equalpension, also ene gleichwertige Vorsorge für Frauen und Männer. Wenn Männer und Frauen gleichwertig vorsorgen, lohnt sich das am Ende für jeden Einzelnen und die Gesellschaft als Ganzes. #equalpension zahlt auf das Erreichen der UN-Nachhaltigkeitsziele ein - insbesondere auf Nummer 5, die Gleichstellung der Geschlechter.

Weitere Fakten und vor allem, warum es auch gesellschaftlich nachhaltig ist, wenn Männer und Frauen gleichwertig vorsorgen, [hat Laura Gersch in ihrem] Handelsblatt-Gastbeitrag erläutert." Den Link dazu findest Du im ersten Kommentar!