voest things first

11. März 2021 16:30

Die voestalpine beschäftigt in Österreich mehr Menschen als jedes andere privat geführte Unternehmen (22.000). Der weltweit tätige Konzern mit Hauptsitz in Linz ist ein stahlbasierter Technologie- und Industriegüterkonzern. Dank qualitativ sehr hochwertiger Erzeugnisse ist die voestalpine ein führender Partner der Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie der Öl- und Gasindustrie. Dazu ist man Weltmarktführer in der Weichentechnologie, im Spezialschienenbereich sowie bei Werkzeugstahl und bei Spezialprofilen.

Stahl der voestalpine findet sich unter anderem im neuesten Airbus, im Madrider Santiago-Bernabéu-Stadion oder im Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt. Wir schauen uns heute an, wie die Linzer in Sachen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung abschneiden.

Grüne Meilensteine

Bereits 1985, als Greta Thunberg noch nicht einmal geboren war, startete voestalpine ein Investitionsprogramm, um die Umgebungsluft im Linzer Raum zu verbessern.

Dafür wurden mehr als vier Milliarden Schilling investiert (heute fast 291 Millionen Euro). Das Ergebnis: Von 1985 bis 1995 konnten die Emissionen um 85 Prozent bei Schwefeldioxid, 89 Prozent bei Staub und 38 Prozent bei Stickoxiden pro Tonne Rohstahl gesenkt werden.

Doch es geht auch aktueller: Im Zuge des von der EU geförderten Leuchtturm-Projekts „H2FUTURE“ startete 2018 in Linz der Bau der weltweit größten Pilotanlage zur Produktion von „grünem“ Wasserstoff aus 100 Prozent erneuerbarer Energie. Diese Wasserstoff-Elektrolyseanlage bildet einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur Energiewende sowie zur voranschreitenden Dekarbonisierung der Stahlproduktion. Auch wenn voestalpine in der sündhaften Stahlindustrie tätig ist, zeigen solche Initiativen, dass das Unternehmen in eine nachhaltige Zukunft blickt. Stimmt das auch für Soziales?

Geflüchtete bekommen eine Chance

2016 traten 16 asylberechtigte Jugendliche eine neue Ausbildung beim Industrie- und Technologiegüterkonzern an. Diese Lehrstellen wurden im Rahmen der Flüchtlings- und Integrationshilfe der voestalpine geschaffen. Zunächst wurde mit einem eigenen sechswöchigen Qualifizierungsprogramm im Ausbildungszentrum in Linz gestartet.

Dort wurden unter anderem Soft Skills, wie Pünktlichkeit und der Umgang mit Regeln erlernt. Doch der Schwerpunkt lag auf der Vermittlung von Fachbegriffen und Grundfertigkeiten im Metall- und Elektrobereich. Anschließend traten fünf Jugendliche (aus Syrien, dem Irak und Afghanistan) eine 3,5-jährige Lehrausbildung zum Prozesstechniker bei der voestalpine Stahl GmbH an. Also auch im sozialen Bereich gibt es Positives zu berichten. Fehlt jetzt nur mehr Governance.

Stichwort Intertrading

Hierfür blicken wir ein Weilchen zurück. Es geht um einen Skandal ab dem Jahr 1985, der für weitreichende Konsequenzen sorgte. Involviert war die österreichische Handelsfirma Intertrading, Tochter des damals verstaatlichten voestalpine-Konzerns. Im November 1985 kam ans Licht, dass die Intertrading an Spekulationsgeschäften beteiligt gewesen war und schließlich am Rohölmarkt Verluste in Höhe von mindestens 5,7 Milliarden Schilling (umgerechnet 414 Millionen Euro) machte.

Die Konsequenzen

Als Konsequenz daraus wurde der gesamte Vorstand der voestalpine abgesetzt und es kam insgesamt zu einer Krise der Verstaatlichung in Österreich, wodurch in weiterer Folge große Teile der verstaatlichten Wirtschaft wieder privatisiert wurden.

Insgesamt handelt es sich dabei um eine Krise, die in Kürze nicht so einfach aufzuarbeiten ist. Solltest Du noch weitere Informationen dazu und generell zur voestalpine finden, teil sie doch gern mit uns im Community Feed oder noch besser: im Forum. Und natürlich wie immer: Voten nicht vergessen! :-)