Vier Bilder, ein Unternehmen!

2. Februar 2021 10:30

Zugegeben: Das Bilderrätsel von gestern hatte es in sich. Auch, wenn unser User "Der Autor" mit seiner Antwort auf Anhieb richtig lag! Was ein Berg, Kupfer, Weizen und ein rohes Ei miteinander gemeinsam haben? Werfen wir einen Blick auf das Unternehmen, das dahinter steckt.

Hinter den vier Hinweisen verbarg sich also Glencore. Ein Unternehmen, das es bereits in den Own360 Standort Fonds geschafft hat und im Community Fonds noch in der Sparte Roh- und Baustoffe zur Auswahl stehen wird. Deswegen lohnt es sich, den Rohstoffhändler mal genauer anzuschauen.

Was ist ein Glencore?

Unsere Unternehmensbeschreibung verrät bereits, dass es sich dabei um einen Rohstoff-Giganten handelt. Kupfer, Zinn, Nickel, Eisen, Aluminium, Kohle, Öl: Glencore ist das größte im Rohstoffhandel tätige Unternehmen der Welt. Es hat insgesamt rund 160.000 Mitarbeiter. Etwas mehr als die Hälfte des weltweit handelbaren Zinks und Kupfers gehen über Glencore. Dazu ist der Konzern der global größte unabhängige Ölhändler. Aber auch Weizen und Hafer stehen auf der Ein- und Verkaufsliste des Unternehmens. Viele heimische Produzenten beziehen ihre Rohstoffe von Glencore oder verkaufen diese über Glencore an Abnehmer in der ganzen Welt. Der operative Hauptsitz von Glencore liegt übrigens in der Schweiz. Daher auch das Matterhorn :-)

Umgetauft

Nachdem das Unternehmen 1974 von Marc Rich als Marc Rich + Co AG gegründet wurde, kam es nach zwanzig Jahren zu einer Namensänderung. Marc Rich wurde dazu gedrängt, das Unternehmen zu verlassen und aus Marc Rich + Co AG wurde Glencore (Global Energy Commodity and Resources).

Untergetaucht

Was war vorgefallen? An dieser Stelle wird’s spannend! Marc Rich und sein Freund Pincus Green waren zuvor bei dem US-Rohstoff-Handelsunternehmen Philipp Brothers angestellt. Sie mussten ihre Positionen jedoch wegen Boni-Streitigkeiten niederlegen. Nachdem sie dann das Unternehmen in der steuergünstigen Schweiz gegründet hatten, ging es dank einem erfolgreichen Öl-Handel für alle Beteiligten steil bergauf. 1975, also ein Jahr nach der Gründung, lag der Gewinn bereits bei 50 Millionen Dollar, ein Jahr später bei 200 Millionen Dollar. Ein paar Machenschaften später (die Ausführung aller würde den Beitragsrahmen sprengen), wurden Rich und Green 1983 des “größten Steuerbetrugs der Geschichte”, der organisierten Kriminalität und des “Handels mit dem Feind” Iran angeklagt. Rich machte sich auf in die Schweiz und wurde für zwei Jahrzehnte zum meistgesuchtesten Mann des FBI.

Anfang der 90er Jahre, lief’s für Rich’s Imperium zunehmend schlechter. Es folgte ein Spekulationsgeschäft mitsamt 172-Millionen-Dollar-Verlust. Wenige Jahre später musste Rich sein Unternehmen verlassen und wurde aus der Firmengeschichte gestrichen.

Ende gut, alles gut?

Heute zählt Glencore zu einem der umsatzstärksten Konzerne der Schweiz. Doch die Liste mit Ereignissen ist noch lang. Bis wir die behandeln, dauert’s noch ein klein wenig. Schließlich ist die Abstimmung in der Branche Großmaschinenbau aktuell noch in vollem Gang :-)