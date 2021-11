Türkei: Tor zwischen Europa und Asien

9. November 2021 17:30

Das Gebiet der Türkei, seit jeher als „Brücke zwischen Orient und Okzident“ bezeichnet, ist landschaftlich und geschichtlich eine der vielfältigsten und am längsten besiedelten Regionen des Mittelmeerraumes. Die Türkei gilt aufgrund ihrer Lage zwischen Europa und Asien als der Motor für viele europäische Wirtschaftsmärkte und ist daher für die ÖBB RCG ein strategisch wichtiger Markt.

ÖBB Rail Cargo Group in der Türkei

Ausgehend von den Heimatmärkten Österreich und Ungarn, verbindet man die Häfen, Wirtschafts- und Industriezentren Europas bis nach Asien. Dazu bietet die RCG nicht weniger als 25 TransFER Verbindungs-Kombinationen von und nach Istanbul und sichert damit die Anbindung an Halkalı, dem wichtigsten internationalen Frachtterminal der Türkei.

Denn nicht zuletzt bildet Istanbul für Transporte zwischen Europa und Asien eine entscheidende Güterverkehrsdrehscheibe auf der südlichen Seidenstraße und verbindet so westeuropäische Wirtschaftszentren mit den Ländern Süd- und Südosteuropas.

Besonders für Verkehre aus China nach Europa via der Türkei spielt die RCG als europäischer Logistik-Player mit 17 RCG Mitarbeiter:innen vor Ort eine große Rolle. Denn in SmartLINK, dem digitalen Leistungsspektrum der RCG, bietet man, neben zuverlässiger End-to-end-Logistik in der Türkei, auch viele zusätzliche Services wie zum Beispiel die gesamte Zollabwicklung.

Halkalı und der Marmaray-Tunnel

Das Güterterminal Halkalı liegt auf der europäischen Seite Istanbuls und bietet 122.000 m2 Lagerfläche und 7 Gleise für den Güterumschlag. Der Halkalı-Terminal ist auch der bedeutendste Knotenpunkt auf der europäischen Seite für Hochgeschwindigkeitszüge und die Querung des Marmaray Tunnels.

Der Marmaray-Tunnel ist ein 13,6 Kilometer langer Eisenbahntunnel unter dem Bosporus in Istanbul, der als tiefster am Grund von Gewässern verlaufender Tunnel (sog. Absenktunnel) der Welt gilt. Er verbindet über die Marmaray-Strecke Kazlıçeşme in Europa mit Ayrılıkçeşmesi in Asien. Der Tunnel besteht aus zwei eingleisigen Röhren mit drei Bahnhöfen: Yenikapı, Sirkeci und Üsküdar.

Der Marmaray-Tunnel wurde am 29. Oktober 2013 für den Reiseverkehr freigegeben. Im März 2019 wurden auch Anschlussstrecken des Marmaray-Projekts fertiggestellt und in Betrieb genommen.

Am 13.11.2019 durchquerte schließlich der erste Güterzug in der Geschichte den Marmaray-Tunnel. Auf der Strecke von der chinesischen Stadt Xi´an nach Prag verantwortete die ÖBB Rail Cargo Group dabei den europäischen Part der Verbindung.

2020 passierten bereits 845 Güterzüge mit 15.255 Waggons den Marmaray Tunnel. Dabei wurden netto 370 Tonnen und brutto 700 Tonnen Fracht transportiert. Von diesen Zügen fuhren 451 nach Europa und 394 nach Asien.

Die Bedeutung der Bahn in der Türkei

Bis Mitte der 1950er Jahre war die Bahn in der Türkei das wichtigste Verkehrsmittel. Während in den folgenden Jahrzehnten der Ausbau des Straßennetzes forciert wurde, wurde der Ausbau des Schienennetzes aber immer unbedeutender.

In den letzten 15 Jahren wurden schließlich mehrere Megaprojekte ins Leben gerufen, u.a. der Marmaray Tunnel. Ihr aktuell 12.532 km umfassendes Schienenverkehrsnetz möchte die Türkei bis 2023 um zusätzliche 10.000 km Hochgeschwindigkeitsbahnstrecken und 4.000 km konventionelle elektrifizierte Bahnstrecken erweitern. Großes Ziel der Regierung ist dabei, das bestehende Schienennetz bis 2023 auf 26.000 km und bis 2035 auf 30.000 km auszubauen.