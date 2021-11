Steuerausgleich, Homeoffice und Corona

29. November 2021 11:00

Die eigenen 4 Wände kennen wir alle nach über einem Jahr Corona-Pandemie nur zu gut. Kein Wunder, denn wir haben ja nicht nur den Großteil unserer Freizeit, sondern auch viele Arbeitsstunden zuhause im Homeoffice verbracht.

Ergonomie? Bitte auch zuhause!

Zur ergonomischen Büroausstattung gehören zum Beispiel Schreibtisch (Tipp: höhenverstellbar, so dass du auch im Stehen daran arbeiten kannst), Bürosessel, ergonomische Maus, Schreibtischlampe oder Fußstütze. All diese Dinge sollen dazu beitragen, dass du auch im Homeoffice gut arbeiten kannst und deine Gesundheit nicht darunter leidet. Während viele Unternehmen Arbeitslaptop und -handy zur Verfügung stellen, mussten Büromöbel für das Homeoffice bisher selbst bezahlt werden.

Jetzt aber zur guten Nachricht: Dank Homeoffice-Pauschale kannst du deine Ausgaben beim Steuerausgleich angeben und dir Geld vom Finanzamt zurückholen. Homeoffice-Pauschale für 2020: bis zu € 300 für Büromöbel.

Seit April 2021 gibt es in Österreich das Homeoffice-Pauschale, das für die Arbeitnehmer*innenveranlagung ab 2021 gilt. Da du deinen Steuerausgleich ja immer für das vergangene Jahr einreichst, sind so Mehrkosten für dein Homeoffice in der Corona-Pandemie von 2020 und 2021 abgedeckt.

Alles rund um den Steuerausgleich

Hast du dir schon zu Beginn der Coronakrise einen neuen Schreibtisch gekauft? Für die Jahre 2020 und 2021 stehen dir insgesamt € 300 als absetzbarer Betrag für das Homeoffice-Pauschale zu. Pro Jahr kannst du davon € 150 angeben. Die Regelung ist aktuell bis 2023 befristet.

Voraussetzung dafür ist, dass du pro Jahr mindestens 26 Tage von zuhause gearbeitet hast. Das Homeoffice-Pauschale reichst du mit dem Formular L1 HO ein – das geht bequem über Finanzonline oder natürlich auch per Post an das Finanzamt.

Klingt kompliziert?

Nehmen wir mal an, dein neuer Schreibtisch hat € 400 gekostet. Dann kannst du beim heurigen Steuerausgleich für 2020 € 150 davon absetzen. Und wenn du dann nächstes Jahr den Steuerausgleich für 2021 machst, gibst du wieder € 150 an. So bekommst du innerhalb von 2 Jahren € 300 im Rahmen des Homeoffice-Pauschale vom Finanzamt zurück. Übrigens: auch wenn du deinen Steuerausgleich für 2020 schon gemacht hast, kannst du deine Kosten für ergonomische Büroausstattung nachträglich noch einreichen.

Änderungen ab 2021

Bis zu € 600 für Werbungskosten und Büromöbel können abgesetzt werden. Wenn du nächstes Jahr dann deinen Steuerausgleich für 2021 machst, greifen weitere Neuerungen des Homeoffice-Pauschale.

Für jeden Arbeitstag, den du ab 2021 im Homeoffice verbringst, kannst du pauschal € 3 als Werbungskosten angeben. Werbungskosten sind Ausgaben, die deinen Beruf und Arbeitsalltag betreffen. Allerdings ist das auf 100 Tage im Jahr begrenzt – du kannst also maximal € 300 pro Jahr als Homeoffice-Kosten beim Steuerausgleich angeben. Bei dem Homeoffice-Pauschale geht es um alle weiteren Werbungskosten, die durch deine Arbeit von zuhause entstehen und für die du keinen Kostenersatz deines*deiner Arbeitgeber*in bekommst. Also zum Beispiel Strom, Heizung und Internet.

Aber auch die Kosten für digitale Arbeitsmittel wie Laptop oder Smartphone gehören dazu. Wenn du diese Arbeitsmittel nicht von dein*er Arbeitgeber*in bekommst, dann steht dir stattdessen ein steuerfreier Kostenersatz zu. Auch hier sind das wieder bis zu € 300 im Jahr bei maximal € 3 an 100 Tagen. Wenn du weniger Geld als € 300 für diese Dinge von deinem*deiner Arbeitgeber*in zurück bekommst, kannst du den Differenzbetrag – also den Rest – für das Werbungskostenpauschale bei deinem Steuerausgleich absetzen.