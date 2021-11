Spartipp für Senior:innen

3. November 2029 14:45

Früher war alles schöner? Naja, das würden wir nicht so sagen. Wenn du im besten Alter bist, hast du nun endlich einmal genügend Zeit, all die Dinge zu tun, für die dir im Arbeitsleben die Zeit gefehlt hat. Al-so genieße deine Freizeit in der Pension in vollen Zügen! Damit das nicht zu sehr auf deine Geldbörse geht, haben wir uns im Rahmen unserer Beitragsreihe "Finanztipps für jedes Alter" nach praktischen Spartipps für den Alltag umgesehen.

Pensionistenausweis: Ausweis für Vergünstigungen

Hast du schon einen Pensionistenausweis? Wenn du den zusammen mit einem amtlichen Lichtbildausweis vorzeigst, bekommst du bei vielen Einrichtungen und Aktivitäten in Österreich eine Ermäßigung. Der kostenlosen Ausweis wird dir automatisch zusammen mit dem Schreiben über die jährliche Pensionsan-passung von der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) per Post zugeschickt, wenn du in Österreich wohnst.

Trittst du deine Pension unter dem Jahr an – also nicht zum 1. Jänner? Dann bekommst du deinen Ausweis zunächst in Papierform. Mit dem nächsten Jahreswechsel wird dir dann dein Ausweis im Scheckkartenformat zugeschickt, der unbefristet gültig ist. Vorsicht: Laut der Watchlist Internet gibt es auch einige Webseiten, die kostenpflichtige Pensionistenaus-weise anbieten. Das ist nicht nötig, da du den Ausweis der Pensionskasse ja kostenlos bekommst.

1. Veranstaltungen und Museen – Kulturgenuss zum Sparpreis

Bist du begeisterte*r Theaterbesucher*in oder gehst liebend gern ins Museum? Dann erkundige dich an der Kassa nach Senior*innenrabatten. In vielen Theatern gibt es auch ermäßigte Tickets für Restplätze. Wenn du spontan Lust und Zeit auf Kultur hast, dann versuche es doch einfach etwa 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn an der Abendkassa. Manchmal kannst du so an richtig gute Plätze kommen.

Extra-Tipp: Kennst du schon die Bundesmuseen-Card? Damit kannst du in Wien jedes der 8 Bundesmuse-en oder eines seiner Zweigstellen einmal im Jahr besuchen. Mit dabei sind zum Beispiel die Albertina, das Belvedere oder die Österreichische Nationalbibliothek. Die Karte kostet noch bis 31. August 2021 nur € 19 pro Person und Jahr. Wenn du kulturbegeistert bist und gerne unterschiedliche Museen besuchst, lohnt sich das also richtig.

2. Öffentlicher Verkehr – Geld sparen und Umwelt schonen

Eine Zugfahrt, die ist lustig, eine Zugfahrt, die ist schön? Ja genau, denn auch bei den ÖBB und den Ver-kehrsverbünden in ganz Österreich gibt es Ermäßigungen für Senior*innen.

ÖBB Vorteilscard Senior: ab 64 Jahren für € 29 im Jahr. Kaufen kannst du sie entweder direkt am Bahnhof, online oder bei der PVA. Je nach Strecke bekommst du bis zu 50% Ermäßigung auf deine Zugfahrt.

ÖBB Österreichcard Senior: Fährst du häufig mit der Bahn? Dann lohnt sich vielleicht auch die Österreich-card für dich. Ab 64 Jahren bekommst du sie für € 1.369 (2. Klasse) im Jahr – das sind € 3,80 am Tag. Damit kannst du, so oft du willst, in jedem Zug in ganz Österreich fahren.

Wiener Linien: Die Jahreskarte für das gesamte Wiener Öffi-Netz bekommst du für € 235 und die Einzelkarte für 2 Fahrten für € 3.

Nicht aus Wien? Informiere dich doch einfach mal beim Verkehrsverbund in deinem Bundesland über deren Senior*innenrabatte.

Das Wetter ist schön und du hast keinen dringenden Termin? Dann nimm doch statt des Autos auch mal dein Fahrrad oder erledige deine Besorgungen zu Fuß. Bewegung und frische Luft sind nicht nur gut für dei-ne Gesundheit, sondern auch für die Umwelt und deine Geldbörse.

3. Einkaufen – Rabattaktionen nutzen und clever vorplanen

Hast du manchmal das Gefühl, beim Einkaufen im Supermarkt mehr zu zahlen als früher, als es noch den guten alten Schilling gab? Damit doch wieder mehr Geld übrig bleibt, gibt es auch beim Einkaufen gute Möglichkeiten zum Sparen.

Rabattaktionen: Halte Ausschau nach Produkten mit bunten Preisschildern: Das bedeutet meistens, dass sie gerade reduziert sind. Supermärkte ändern ihre Aktionen häufig, so dass du immer wieder bei anderen Dingen Geld sparen kannst. Da kann man schnell mal den Überblick verlieren. Schau also regelmäßig beim Aktionsfinder vorbei – dort gibt es eine gute Übersicht über viele aktuelle Rabatte in ganz Österreich.

Preis pro Kilo: Ist dir schon mal aufgefallen, dass auf den meisten Preisschildern ganz klein auch der Kilo-preis angegeben wird? Das sieht dann zum Beispiel so aus: € 1,22/kg. Da viele Produkte ja in unterschiedli-chen Packungsgrößen angeboten werden, kannst du mit deinem Blick auf den Kilopreis gut vergleichen. Und so schnell herausfinden, welche Nudelpackung von welchem Hersteller am günstigsten ist.