So mutig wie ein Honigdachs

23. März 2021 16:30

Das vierte Mal in Folge verlosen wir zehn Crypto Stamps innerhalb unserer Own360 Community. In den vergangenen Beiträgen über die besonderen Briefmarken, haben wir berichtet, was es mit der Crypto Stamp auf sich hat, wie sie funktioniert und haben uns das Doge-Motiv näher angesehen. Das lassen wir gern nochmal Revue passen und beschäftigen uns auch gleich mit einem weiteren Motiv der zweiten Edition.

Mit der ersten Blockchain-Briefmarke weltweit hat die Österreichische Post 2019 für großes Aufsehen gesorgt. Gleichzeitig hat sie damit ein begehrtes Sammlerobjekt geschaffen, das innerhalb weniger Tage vergriffen war. Genauer handelt es sich dabei um eine ganz besondere digitale Briefmarke.

Wie funktioniert die Crypto Stamp?

Das digitale Sammlerstück wird in der sogenannten Blockchain gespeichert. Einfach gesagt, ist es eine besondere Art der Datenspeicherung, bei der die Daten auf vielen verschiedenen Rechnern verteilt werden und zu jederzeit von allen Nutzern einsehbar und dadurch sicherer sind.

Sobald man die erworbene Crypto Stamp in seinen Händen hält und den QR-Code scannt, findet man unter crypto.post.at die digitale Version seiner Briefmarke. Die befindet sich dann in der Wallet – der digitalen Geldbörse. Weiters funktioniert die Crypto Stamp wie eine physische Marke. Das heißt, man kann sie wie gewohnt als Briefmarke nutzen.

Die Motive

Die erste Edition, die 2019 herausgebracht wurde, beinhaltet ein Einhorn-Motiv. 2020 folgten in der zweiten Edition dann ein Honigdachs, ein Lama, ein Panda und ein Doge. Letzteren haben wir uns im vergangenen Beitrag genauer angeschaut:

Who let the Doge out?

Bei diesem Motiv handelt es sich um ein Internetphänomen, das 2013 populär wurde. Genauer ging es damals um ein Meme, auf dem ein Hund der japanischen Rasse Shiba zu sehen war. Dazu handelt es sich beim Wort “Doge” um eine Abwandlung des englischen Begriffs “dog” - also Hund.

Auf Doge folgte Dogecoin und so nahm alles seinen Lauf. Weitere Informationen dazu findest Du in unserem Beitrag “Who let the Doge out?”. Und heute folgt das nächste Motiv: der furchtlose Honigdachs!

Der mutige Honigdachs

Das aus Afrika und Arabien stammende Tier steht in Zusammenhang mit Bitcoin Cash, der viertgrößten Kryptowährung. Gekennzeichnet durch sein weißes Fell auf der Oberseite, ist der Honigdachs nicht viel schwerer als eine große Katze. Fühlt er sich jedoch bedrängt, überrascht er durch eine erschreckende Kraft. So beweist er sich auch gegenüber Riesenschlangen, Löwen, Büffel und Hyänen.

Durch seine extrem widerstandsfähige Haut sind selbst die Zähne von Raubkatzen und Giftschlangen kaum eine Gefahr. Dazu kommen seine spitzen Klauen und starke Kiefermuskeln sowie ein stinkendes Sekret, das dann auch den ärgsten Feind in die Flucht schlägt.

Der Guiness-Dachs

So hat der Honigdachs es als mutigstes Lebewesen sogar 2002 ins das Guinness Buch der Rekorde geschafft. Aber was hat der Honigdachs nun mit dem Bitcoin zu tun?

Bitcoin gilt seit einer populären Werbekampagne von Roger Ver als „Honigdachs des Geldes„. Denn die Währung zeigt sich sehr resistent. Angriffe prallen an der “dicken Haut” ab. Bitcoin ist so konzipiert, dass es die Kryptowährung auch mit Angriffen viel größerer Gegner aufnehmen kann – etwa von Zentralbanken wie der Chinesischen Volksbank oder einer Großbank wie JP Morgan.

Zur Verlosung

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann teile diesen Beitrag in den sozialen Medien und markiere Own360 sowie die Österreichische Post AG. Mit etwas Glück gehört Dir bald eine der insgesamt zehn Briefmarken der 2. Edition!