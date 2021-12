Sicher, besser, länger leben

30. Dezember 2021 11:00

Die UNIQA Group ist eine auf den CEE/SEE Raum sowie Österreich als Heimatmarkt fokussierte Versicherungsgruppe, die es sich zum Ziel gesetzt hat, dass ihre Kunden sicher, besser und länger leben. Dabei umfasst die Palette alle Lebensbereiche, die eine moderne Versicherung anbieten kann. In Österreich liegt man mit 400 Servicestellen und knapp 21 Prozent Marktanteil im absoluten Spitzenfeld. Die UNIQA Gruppe ist von der Slowakei bis Russland in insgesamt 18 Märkten der Wachstumsregion CEE/SEE zu Hause. Aber auch in Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland verzeichnet die UNIQA Gruppe zunehmende Erfolge.

Ein sattes Plus erzielte die UNIQA Insurance Group AG zuletzt bei den gesamten verrechneten Prämien. In absoluten Zahlen sind das 5,565 Milliarden Euro für das Jahr 2020. Weiters steht das Unternehmen unter der Leitung von Andreas Brandstetter.