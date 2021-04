Schland, oh Schland!

12. April 2021 09:28

Das Deutsche Aktieninstitut (DAI) hat es schwarz auf weiß: Im Vergleich zu 2019 ist die Zahl der Aktionäre in Deutschland um 28 Prozent gestiegen. Allen voran findet besonders die junge Generation immer mehr Gefallen am Thema Vermögensaufbau durch Aktien. Gleichzeitig investieren auch viele Menschen mit niedrigerem Einkommen in die alternative Geldanlage. Wir schauen uns die Zahlen ein wenig genauer an und holen Dich gleich mit ins Boot!

Denn wir wollen den Aufschwung nutzen und uns direkt mal vorstellen. Dabei zählen wir auf Deine Unterstützung und haben uns etwas ausgedacht. Dazu weiter unten gleich mehr :-)

So viele Aktionäre wie seit 20 Jahren nicht mehr

2020 lag die Zahl der Aktionäre so hoch wie zuletzt im Jahr 2001. Alles in allem waren letztes Jahr 12,4 Millionen Menschen in Aktien investiert. Heißt: „Jeder Sechste in Deutschland hatte Aktien, Aktienfonds oder Aktien-ETFs im Depot“, so Christine Bortenlänger, geschäftsführende Vorständin des Deutschen Aktieninstituts.

Nachdem im Zuge der Jahrhundertwende die Dotcom-Blase geplatzt war, entwickelte sich die Zahl der Investoren in Deutschland bis 2014 rückläufig. Dann folgte ein leichter Aufwärtstrend bis zum sprunghaften Anstieg im letzten Jahr. Den haben wir unter anderem der Corona-Pandemie zu verdanken. Denn der Lockdown brachte mehr Zeit, sich Gedanken über sein eigenes Geld zu machen.

Die junge Generation macht’s vor

Knapp 600.000 unter 30-Jährige fanden 2020 ihren Weg an die Börse. Das bedeutet einen Anstieg von 67 Prozent mehr als im Vorjahr und sorgt gleichzeitig für den höchsten Zuwachs über alle Altersgruppen hinweg.

Einen Grund dafür sieht das DAI in der Möglichkeit, sein Geld via App zu investieren. „Die Aktienanlage hat über das Smartphone die Hosentasche erreicht.”, so Bortenlänger. Und genau dort haken wir ein:

