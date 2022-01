Ökolokonomogie?

4. Januar 2022 15:00

Wir alle kennen "Ökos", die sich jedem "unnötigen" Konsum abwenden. Ihre Meinung sei ihnen unbenommen, wenngleich man fragen könnte, was denn notwendiger und was nicht notwendiger Konsum ist? Neo-Ökolog*innen hingegen suchen nach smarten Wegen des Konsums und dabei zählt vor allem eines: Effizienz.

Nachhaltiges Handeln nimmt in der Wirtschaft immer mehr an Bedeutung zu. Was jedoch früher unvereinbar schien, wird jetzt im Begriff der Neo-Ökologie möglich: Umweltziele mit wirtschaftlichen Zielen zu verbinden. Neo-Ökolog*innen setzen dabei auf Effizienz,

Pragmatismus und innovative Technologien, die den eigenen Konsum und den Konsum der Gesellschaft letztendlich smarter macht.

Kein "Weiter so – bloß in Grün"

In ihrem Blog-Beitrag "Die nächsten 10 Jahre" schreibt die Telekom Austria:„Verbreiteter als der viel beschriebene Wutbürger ist der Gutbürger, der bereit ist, sich für eine sinnvolle Sache einzubringen.“ Anstatt auf Lösungen der Wirtschaft zu warten, sind Neo-Ökolog*innen also durchaus bereit, ihr Verhalten und ändern. Dafür fordern sie kluge

Lösungen, die ganz einfach effizient sein müssen.

Wegweisender wegfinder

Dieser Entwicklung tragen die ÖBB Rechnung mit der eigens entwickelten wegfinder App. Damit können sich User*innen aussuchen, ob es schnell gehen soll, bequem, umweltfreundlich oder alles zusammen. Denn Mobilität ist ein unterschätzter, jedoch

bedeutender Faktor unseres Konsums. Doch schauen wir uns noch genauer an, wie die Zielgruppe der wegfinder App tickt.

Nach vorne schauend

Während die Retro-Ökologie sich an der vergangenen "heilen Welt" orientiert, sieht die Neo-Ökologie die Umweltkrise nicht als Untergang, sondern vielmehr als Selbstkorrektur des Systems. Man ist also Innovationen und der generellen Weiterentwicklung nicht abgeneigt,

schaut aber genauer hin.

Keine Abkehr vom Konsum

LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability) wie sie auch genannt werden, leben bereits nach neo-ökologischen Prinzipen. Was sie vor allem auszeichnet, ist das kritische Hinterfragen des tatsächlichen Produktnutzens. Sie konsumieren also mehr mit einem faktenbasierten Pragmatismus statt Emotion. Der Sinn des Konsums muss für sie

formulierbar sein und sich nicht einfach nur gut anfühlen.

Die neuen Verbindungen

Um diesem gesellschaftlichen Wertewandel gerecht zu werden, sind Unternehmen gut darin beraten, Innovation und Ökologie sowie Verantwortung und Nutzenstiftung zu verbinden. Andernfalls kann es durchaus passieren, dass man, so hochwertig das eigene Produkt sonst sein mag, ein wichtiges Ausschlusskriterium übersieht.