Nachhaltig versorgt

14. Dezember 2021 11:00

Die österreichische EVN AG (Energieversorgung Niederösterreich) ist der größte Strom-, Gas- und Wärmeversorger Niederösterreichs. Insgesamt ist man in 14 Ländern aktiv. Ein bisschen mehr als die Hälfte des Umsatzes wird mittlerweile international erzielt. Zählt man die Kernmärkte Österreich, Nordmazedonien und Bulgarien zusammen, steht die EVN bei rund 4,8 Millionen Kunden. Mit der Übernahme einer deutschen Umweltdienstleistungs-Gruppe im Jahr 2003 konnte die EVN das Umweltgeschäft als zweites strategisches Standbein aufbauen und in ihr Geschäftsmodell integrieren. Das Unternehmen verfügt über umfassende Expertise in der Planung und Errichtung von Trinkwasserver- und Abwasserentsorgungsanlagen, Entsalzungs- sowie thermischen Abfall- und Klärschlammverwertungsanlagen. Daneben betreibt man aber auch Netze für Kabel-TV und Telekommunikation.

Aufgrund bundes- und landesverfassungsrechtlicher Bestimmungen ist das Land Niederösterreich, das seine Anteile über die NÖ Landes-Beteiligungsholding GmbH, St. Pölten hält, mit 51,0 % Mehrheitseigentümer der EVN AG. Zweitgrößter Aktionär der EVN AG ist die Wiener Stadtwerke GmbH, Wien, die Aktien im Ausmaß von 28,4 % des Grundkapitals hält. Die Wiener Stadtwerke GmbH steht zu 100 % im Eigentum der Stadt Wien. Die übrigen 20,6 % entfallen auf den Streubesitz (inkl. 0,9 % eigene Aktien). Stefan Szyszkowitz ist seit Oktober 2017 Vorsitzender des Vorstands der EVN.