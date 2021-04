MM gibt uns Einblick in die Bücher!

12. April 2021 12:33

Own 360: Herr Sweerts-Sporck, wir haben in den letzten Wochen das Thema Bilanz diskutiert. In der Bilanz finden sich alle wichtigen Unternehmensdaten. Wie kommt so eine Konzernbilanz zu Stande?

Stephan Sweerts-Sporck: In der Konzernrechnungslegung werden die Einzelabschlüsse der Konzernunternehmen vereinheitlicht, hernach summiert und schließlich in Konsolidierungsmaßnahmen um die Verflechtungen zwischen den Konzernunternehmen bereinigt.

Own 360: Zu den wesentlichen Positionen einer jeden Bilanz gehören sicherlich Anlage- und Umlaufvermögen. Können Sie uns verraten, welche konkreten Vermögenswerte sich hier in der Bilanz der MM Gruppe wiederfinden?

Stephan Sweerts-Sporck: Im Anlagevermögen stehen als Sachanalgen insbesondere unsere Maschinen (Kartonmaschinen, Kartonverarbeitungslinien) Gebäude, Grundstücke sowie als immaterielle Vermögensgegenstände Kundenstämme, Firmenwerte und Konzessionen / gewerbliche Schutzrechte. Im Umlaufvermögen befinden sich insbesondere die Vorräte (an Karton und Faltschachteln), Forderungen an unsere Lieferanten sowie der Zahlungsmittelbestand.

Own 360: Fremdkapital wird von Unternehmen oft genutzt, um schneller zu wachsen. Hat die MM-Gruppe Schulden? Wenn ja, wie viele und wem schuldet man eigentlich etwas? Und wie ist das zu beurteilen?

Zum Jahresende hatten wir Finanzverbindlichkeiten (gegenüber Banken) mit überwiegend langfristigen Charakter in Höhe von 268,4 Mio. Zur Finanzierung der Akquisitionen der Kartonwerke Kotkamills in Finnland und Kwidzyn in Polen sowie organischer Wachstumsprojekte wurden Ende Februar 2021 Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen in einem Gesamtvolumen von 1 Milliarde EUR erfolgreich bei einem breit gestreuten Kreis institutioneller Investoren im In- und Ausland platziert. Die Transaktion umfasst Tranchen mit sowohl fester als auch variabler Verzinsung über Laufzeiten von 5 bis 15 Jahren mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 8,8 Jahren und einem durchschnittlichen Zinssatz von 1,5 %. Das heißt auch, Fremdkapitalgeber vertrauen unserem Geschäftsmodell und dem eingeschlagenen Wachstumskurs in nachhaltigen und innovativen faserbasierten Verpackungslösungen

Own360: Der Cash-Flow betrug zuletzt 318 Millionen Euro. Was sagt einem dieser Wert? Kann man als Unternehmen auch zu viel Cash haben?

Stephan Sweerts-Sporck: Der Cashflow aus der Geschäftstätigkeit ergibt sich aus dem laufenden Karton- und Faltschachtelgeschäft unseres Unternehmens und beschreibt die dadurch erwirtschafteten Mittel. Diese verwenden wir insbesondere für Investitionen / Akquisitionen und die kontinuierliche Zahlung von Dividenden. Temporär kann etwas mehr in der Kassa liegen um für neue Projekte gut gerüstet zu sein.

Own360: Hält ein Unternehmen wie MM selbst Aktien an anderen Firmen?

Stephan Sweerts-Sporck: Das ist in der Regel der Fall, wenn Konzernunternehmen Aktiengesellschaften sind, ist aber aktuell wenig von Bedeutung.

Own360: Sie sind für die Investor-Relations verantwortlich, kommunizieren also laufend mit institutionellen Investoren. Kommen da auch Fragen zu den Bilanzen?

Stephan Sweerts-Sporck: Ja, in der Regel gibt es Fragen nach potentiellen Verschuldungsgraden (Net Debt/ EBITDA), aktueller Nettoverschuldung und Fristigkeiten der Verschuldung.

Own 360: EBIT – EBITDA – ROCE – Equity Ratio, es gibt so viele Kennzahlen in der Bilanz: Warum braucht es so viele?

Stephan Sweerts-Sporck: Sie messen die finanzielle Leistung des Unternehmens nach verschiedenen Kriterien, zum Beispiel was vom Umsatz übrig bleibt vor Finanzierungskosten und Abschreibungen; bzw. setzen den Ertrag in Verhältnis zum eingesetzten Kapital.

Own 360: Und auf welche Kennzahlen achten institutionelle Investoren ganz besonders beziehungsweise, welche ist aus Sicht von MM derzeit besonders attraktiv?

Stephan Sweerts-Sporck: Das betriebliche Ergebnis als Maßstab für den kommerziellen Erfolg des Unternehmens am Markt, aber auch den Jahresüberschuss, der besagt was für den Aktionär netto übrig bleibt.

Eine Frage noch: Bilanzen sind öffentlich einsichtig? Wie stellt man als Unternehmen sicher, dass man nicht zu viel verrät?

Stephan Sweerts-Sporck: Als börsenotiertes Unternehmen legen wir sowohl im Gesamt- und Halbjahr als auch nach dem 1. und 3. Quartal öffentlich Bilanz. Das geschieht nach internationalen Rechnungslegungsstandards, wodurch sowohl hohe Transparenz als auch Vergleichbarkeit hergestellt wird.

Herr Sweerts-Sporck, vielen Dank für diese Einblicke und Ihre Expertise.