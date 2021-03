Macht Geld wirklich glücklich?

17. März 2021 16:30

“Geld allein macht auch nicht glücklich.”- Oder doch? Die Autoren von “Mehr Geld für mehr Leben - Wie Sie in neun Schritten Ihre Beziehung zum Finanziellen ändern - und früher in Rente gehen können” sind dieser Frage in unzähligen Seminaren und Beobachtungsstudien nachgegangen und kamen zu dem Entschluss, dass es auf eine bestimmte Summe Geld ankommt. Eine Summe, die jeder für sich individuell festsetzt und sagt: Das ist genug, um mir für den Rest des Lebens keine Sorgen mehr über Finanzen machen zu müssen.

Daneben gibt es Forscher wie den Psychologen Andrew Jebb von der Purdue University in Indiana, die anhand eigener Studien davon ausgehen, dass das ideale jährliche Haushaltseinkommen für das emotionale, tägliche Wohlbefinden in den USA zwischen 60.000 und 75.000 US-Dollar (umgerechnet 50.000 bis 62.000 Euro) liegt. Ab dieser Schwelle trete der "abnehmende Grenznutzen" ein. Dann sei es für viele Menschen nicht mehr möglich, das zu tun, was für das emotionale Wohlbefinden am meisten zähle, wie etwa Zeit mit der Familie zu verbringen. Doch neue Studien widerlegen diese Ergebnisse.

Erhebung in Echtzeit

Psychologe Matthew Killingsworth von der University of Pennsylvania hat in seiner Studie über 30.000 erwerbstätige in den USA lebende Erwachsene befragt. Genauer bekamen diese in zufälligen Momenten am Tag per App die Frage gestellt: "Wie fühlen Sie sich gerade?". Anders als in vorherigen Studien mussten die Probanden sich also nicht zurückerinnern, um diese Frage beantworten zu können.

1,7 Millionen gesammelte Einzeldaten verraten, dass neben der allgemeinen Lebenszufriedenheit auch das tägliche emotionale Wohlbefinden abhängig vom wachsenden Haushaltseinkommen ansteigen. Doch das ging bei dieser Studie weit über eine Summe von 80.000 US-Dollar (rund 67.000 Euro) hinaus. Als einer der möglichen Gründe nennt der Forscher, dass wohlhabende Menschen eher das Gefühl haben, ihr Leben besser kontrollieren zu können.

USA vs. Europa

Killingsworth schlussfolgert: "Es mag zwar einen Punkt geben, jenseits dessen Geld seine Kraft zur Verbesserung des Wohlbefindens verliert, aber die aktuellen Ergebnisse legen nahe, dass dieser Punkt höher liegen könnte als bisher angenommen." Doch wie lautet die Einschätzung hierzulande?

Glücksforscher und Soziologe Jan Delhey von der Universität in Magdeburg bewertet die Methodik der Echtzeit-Befragung sowie die detaillierte Einkommensmessung durchaus positiv: "Die insgesamt bessere Methode könnte tatsächlich zu dem neuen Ergebnis geführt haben". Gleichzeitig weist er darauf hin, dass diese Erkenntnisse sich nicht 1:1 auf europäische Verhältnisse übertragen ließen. So gilt die Gesellschaft in den USA insgesamt als wettbewerbsorientierter und materialistischer. Außerdem würde der Erfolg eines Menschen dort viel stärker anhand seines ökonomischen Status gemessen.

Die Frage, wofür das Geld ausgegeben wird

Was Delhey noch hinzufügt, ist, dass oftmals die ökonomischen Variablen bei Fragen der Lebenszufriedenheit unterschätzt würden: "Studien, die den tatsächlichen Lebensstandard sowie das Vermögen und den Besitz miteinbeziehen, kommen auf einen stärkeren Einfluss materieller Faktoren." Dem schließt sich auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) mit seiner Untersuchung aus 2020 an. Dort hat eine Befragung ergeben, dass Millionäre in Deutschland die größte allgemeine Lebenszufriedenheit aufweisen.

An dieser Stelle fügt Delhey hinzu, dass es nicht nur eine Rolle spielt, wie viel Geld man besitzt, sondern auch, für welche Zwecke dieses ausgegeben wird. "Hier zeigt die Forschung, dass Erlebnisse glücklicher machen als Güter, weil sie sich weniger abnutzen und durch Vergleiche nicht so leicht entwertet werden können." Außerdem mache es glücklich, wenn man Geld nicht nur für sich, sondern auch für andere ausgebe.

Die Sache mit der Statistik

Zum Abschluss betont der Forscher: "Studien zum Zusammenhang zwischen Geld und Glück sind nur statistische Daumenregeln." So haben reiche Menschen lediglich eine größere Chance auf eine höhere Lebenszufriedenheit. "Im Einzelfall finden wir kreuzunglückliche Hocheinkommensbezieher genauso wie Menschen mit geringerem Einkommen und hohem Wohlbefinden."

Wie so oft hängt die Antwort auf die Frage laut diverser Forschungen von einer Vielzahl an Einflussfaktoren ab. Aber nun interessiert uns Deine Meinung zu dem Thema - Macht Geld wirklich glücklich?