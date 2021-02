12.000 m2 großes Bekenntnis zu Salzburg

15. Februar 2021 10:30

Neil Fiorentinos, CEO der BMW Vertriebs GmbH, spricht vom nächsten Kapitel einer Erfolgsgeschichte. Trotz Pandemie wurden letztes Jahr von Salzburg aus 73.000 Autos in 12 Ländern abgesetzt. Das brachte einen Umsatz von 3,2 Milliarden Euro. Der neueröffnete Campus in Salzburg ist also eine logische Folge der herausragenden Arbeit über die letzten Jahrzehnte.

Auch Corona konnte Deinen Autohersteller nicht davon abhalten, dieses Mammutprojekt pünktlich abzuschließen. Über 28 Millionen Euro wurden investiert. Ab sofort bietet der Campus in Salzburg für insgesamt 450 Mitarbeitern aus 16 Nationen moderne Arbeitsplätze.

Auf Fortschritt ausgerichtet

Für Innovation bedarf es Kreativität – und die braucht ihren Platz. Dafür hat BMW die Anzahl an Meetingräumen für den Standort verdoppelt. Außerdem bietet eine groß angelegte Dachterrasse und ein begrünter Innenhof für genügend Begegnungszonen. Neil Fiorentinos dazu: „Damit [dem Campus, Anm.] werden wir Innovationen weiter fördern und die Zukunftsfähigkeit des Standortes weiter sichern.“ Es geht aber noch weiter.

Trainingskapazität mehr als verdreifacht

Statt 40 Personen können im ausgebauten Schulungsbereich bis zu 150 Teilnehmer pro Tag geschult werden. Dabei setzt man zeitgemäß auf „blended learning“, also eine Mischung aus persönlichem Training vor Ort und virtuellen Kursinhalten. Davon profitieren auch Techniker, Servicemitarbeiter, Verkäufer und Manager der Händlerpartner aus allen zwölf Märkten der Region Zentral- und Südosteuropa.

Salzburg fest im Fahrersitz

Denn die von der Ostsee bis ins östliche Mittelmeer reichende Region wurde bereits vor der Eröffnung von der Mozartstadt aus gesteuert. Der Neubau ist also auch ein Zeichen dafür, dass BMW zukünftig fest auf Salzburg baut – und das nachhaltig.

Wasserrecycling beim Autowaschen

Bei so einem modernen Gebäude darf natürlich eine Photovoltaik-Anlage nicht fehlen. Diese sorgt für ein Drittel des gebrauchten Stroms und spart so 232 Tonnen an CO2-Ausstoß jährlich.

Interessant ist auch die hausinterne Autowaschanlage. Denn hier wurde eine Wasserrückgewinnungsanlage eingebaut. Das ermöglicht eine Trinkwasserreduktion pro Waschgang von 85 %. In absoluten Zahlen bedeutet das 20-30 Liter anstatt 180 Liter.

Österreich fährt gut mit BMW

Seit über 40 Jahren investiert Dein Autokonzern täglich 500.000 Euro in den Standort Österreich. Natürlich macht BMW das nicht zum Selbstzweck, sondern verdient auch gut damit. Es ist eine Win-Win-Situation, denn mit dem Engagement in und für den Wirtschaftsstandort zählt die BMW Group zu den bedeutendsten Unternehmen des Landes.