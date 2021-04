Kennst Du schon diese Kennzahlen?

15. April 2021 09:30

Wir werden nicht müde zu erwähnen, dass es für den nachhaltigen Vermögensaufbau mehr als einen Blick auf den Aktienkurs braucht. Darum widmen wir uns ein paar grundlegenden Kennzahlen aus einem Geschäftsbericht am Beispiel Deiner Österreichischen Post. Und wir schauen uns auch gleich die aktuellen Werte an, die heute bei der Hauptversammlung vorgestellt werden.

Deine Österreichische Post hat letztes Jahr knapp 2,2 Milliarden Euro Umsatz einen Gewinn von 115 Millionen Euro erwirtschaftet. Mehr muss man eigentlich nicht wissen, oder? Wozu gibt es dann diesen irritierenden EBITDA und EBIT? Hat man bei EBIT einfach das D und A vergessen? Sind die zwei Buchstaben so wichtig? Und welcher Zahl soll ich jetzt vertrauen? Gehen wir es der Reihe nach durch.

Umsatzerlöse

Beim Umsatz wird nicht lange gefackelt. Jeder Euro, der über gewöhnliche Geschäftstätigkeit eingenommen wurde, zählt dazu. Im Falle der Österreichischen Post wird der Umsatz laut Geschäftsbericht vornehmlich durch Brief- und Werbesendungen sowie Paketsendungen erzielt.

Brief- und Werbesendungen sind insgesamt um 10,7 % zurückgegangen, während Paketsendungen um 30 % gestiegen sind. Die Beschleunigung dieser Entwicklung wird vom Unternehmen über die Corona-Pandemie erklärt. Und es leuchtet auch ein: Onlinebestellungen sind vor allem in den Lockdowns gestiegen und Brief- sowie Werbesendungen wurden aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Lage heruntergefahren. Was bedeutet das für den EBITDA?

EBITDA

Zuerst: Was ist denn das denn für eine Abkürzung? EBITDA steht für „Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation”.

Auf Deutsch: Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen.

Und jetzt wirklich auf Deutsch: Stark vereinfacht sind es Einnahmen minus Ausgaben, die man getätigt hat, um die Einnahmen zu erzielen. Nicht zu verwechseln mit dem Aufwand, den man hatte. Denn da zählen die Abschreibungen dazu. Alles klar?

Der EBITDA Deiner Österreichischen Post ist 2020 zwar mit -5,0 % rückläufig gewesen. Das lässt sich aber gut durch die überraschende Beschleunigung der bereits oben genannten Entwicklung erklären. Wir dürfen hier auch nicht vergessen, dass letztes Jahr die bank99 gestartet ist, und die Ausnahmesituation dabei nicht förderlich war. Ok, dann lassen wir jetzt einmal das D und A weg (also berücksichtigen wir die Abschreibungen).

EBIT

Um die Kennzahl auszuschreiben, kürzen wir von hinten: „Earnings Before Interest and Taxes“. Hoppla, diese Verkürzung hat aber ordentliche Auswirkungen. Plötzlich ist der Unterschied zwischen 2019 und 2020 -19,9 %. Wie das?

Deine Österreichische Post erklärt es einerseits mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie und mit dem Start der neuen bank99. Es sind also auch die Anlaufkosten in der Division Filiale & Bank. Wenn man das weiß, dann ist dieser krasse Unterschied zwischen EBIT mit -19,9 % und EBITDA mit -5,0 % nicht mehr so dramatisch. Dein Unternehmen hat letztes Jahr investiert. Na, dann wünschen wir uns und der Österreichischen Post, dass sich die Investitionen für die Zukunft rentieren. Aber kommen wir konkret ins Hier und Jetzt.

Periodenergebnis

Das ist was am Ende des Tages von 2020 finanziell übriggeblieben ist. Das klingt jetzt ein bisschen wie Rest, aber 115,3 Millionen Euro sind doch ein ordentliches Sümmchen. Der Vollständigkeit halber sollten wir die Zahl ins Englische übersetzen: Earnings. Also nur mehr E.

Das Ergebnis lässt sich jetzt ganz einfach durch die Anzahl der Aktien teilen, wodurch wir auf ein Ergebnis je Aktie von 1,75 Euro kommen. Ausbezahlt sollen aber nur 1,60 Euro je Aktie werden. War die ganze Berechnung umsonst?

Dividende

Keineswegs! Wir wissen jetzt, was eine Aktie heuer hergeben könnte. Vorgeschlagen wird eine Dividende die ein bisschen unter dem Ergebnis je Aktie liegt. Das kann man als selbstbewusst interpretieren und dass Deine Post positiv in die Zukunft schaut. Das sind doch schöne Aussichten.

Wir hoffen, Dir ein bisschen mehr Einblick gegeben zu haben, wie man Geschäftsberichte lesen kann. Jedenfalls gratulieren wir Deiner Österreichischen Post zum positiven Ergebnis, das in diesen unwirklichen Zeiten keine Selbstverständlichkeit ist.