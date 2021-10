Ist es ein Feiertag geworden?

26. Oktober 2021 18:24

Unsere heutigen Fragen inklusive Antworten und Auflösungen findest Du in diesem Beitrag!

Frage 1

Was schont das Klima?





Carliking

Carcommenting

Carsharing









Frage 2

Bis 2024 will die Immofinanz mehr als 1 Milliarde Euro ausgeben für...





Akquisitionen.

Aquarien.

Aquädukte.









Frage 3

Bei OWN360 entscheidet die Community mit, welche Unternehmen...





bekannt sind.

im Fonds bleiben.

Dividenden auszahlen.









Frage 4

Was war anders als sonst, am App-Beitrag "20 Jahre S IMMO in Ungarn"?





Er ist auf Ungarisch.

Er ist auf Englisch.

Er ist von Charly geschrieben.









Frage 5

Welches Unternehmen ist unter deutschen Akademikern der beliebteste Arbeitgeber?





BMW

SAP

EON









Frage 6

Wie viele Kinder hat Daimler-Vorständin Britta Seeger?





1

2

3









Frage 7

Welches dieser Unternehmen ist nach einem Familienmitglied des Gründers benannt?





ADIDAS

HELLA

Aston Martin









Frage 8

Auf welchen Namen hört der Zusammenschluss von Fiat Chrysler Automotive und der Groupe PSA?





Astella

Stellantis

Atlantis









Frage 9

Am 18. November 2021 jährt sich der Börsengang Deiner Deutschen Telekom zum...





35. Mal.

45. Mal.

25. Mal.









Frage 10

Womit erzielt Glencore hauptsächlich seinen Umsatz?





Rohstoffhandel

Kosmetika

Medizintechnik

Frage 1

Was schont das Klima?





Carliking

Carcommenting

Carsharing





Eine Studie der Stadt Wien hat gezeigt, dass Carsharing 44 Mio. PKW-Kilometer/Jahr in der österreichischen Hauptstadt spart. Demnach gehen Menschen mehr zu Fuß und Emissionen nehmen natürlich ab. Jetzt marsch zur nächsten Frage!









Frage 2

Bis 2024 will die Immofinanz mehr als 1 Milliarde Euro ausgeben für...





Akquisitionen.

Aquarien.

Aquädukte.





Mehr als 1 Milliarde will die Immofinanz bis 2024 für Akquisitionen und Projektentwicklungen ausgeben. Hast Du hier einen Joker ausgeben müssen oder waren die Antwortmöglichkeiten doch zu offensichtlich?









Frage 3

Bei OWN360 entscheidet die Community mit, welche Unternehmen...





bekannt sind.

im Fonds bleiben.

Dividenden auszahlen.





Beim Community Voting geht es darum, welche Unternehmen die Community als nachhaltig bewertet. Damit wollen wir die Nachhaltigkeit der Unternehmen auf eine demokratische(re) Basis stellen.









Frage 4

Was war anders als sonst, am App-Beitrag "20 Jahre S IMMO in Ungarn"?





Er ist auf Ungarisch.

Er ist auf Englisch.

Er ist von Charly geschrieben.





Charly heißt einer unserer Bürohunde. Der Beitrag ist auf Englisch. Ungarisch wäre vermutlich doch für die meisten von uns zu herausfordernd.









Frage 5

Welches Unternehmen ist unter deutschen Akademikern der beliebteste Arbeitgeber?





BMW

SAP

EON





Es ist BMW. Für Deinen Autobauer sprechen vor allem die gute Bezahlung und die guten Arbeitsbedingungen.









Frage 6

Wie viele Kinder hat Daimler-Vorständin Britta Seeger?





1

2

3





Britta Seeger gehört heuer zum "Female Allstar Board", eine Auszeichnung des Handelsblatts für herausragende Frauen in Vorstandsfunktionen. Sie ist auch Mutter von Drillingen.









Frage 7

Welches dieser Unternehmen ist nach einem Familienmitglied des Gründers benannt?





ADIDAS

HELLA

Aston Martin





Es war eine harte Nuss, aber User Diedel77 hat sie geknackt. HELLA wurde von Sally Windmüller gegründet. Der Name ist vom Vornamen seiner Frau Helena abgeleitet. Ist Dir ein Licht aufgegangen?









Frage 8

Auf welchen Namen hört der Zusammenschluss von Fiat Chrysler Automotive und der Groupe PSA?





Astella

Stellantis

Atlantis





Stellantis heißt der Zusammenschluss von Fiat Chrysler Automotive und der Groupe PSA. Dieser vereint nun weltbekannte Automarken wie Chrysler, Fiat, Alfa Romeo, Peugeot, Maserati und Opel.









Frage 9

Am 18. November 2021 jährt sich der Börsengang Deiner Deutschen Telekom zum...





35. Mal.

45. Mal.

25. Mal.





Der Börsengang Deiner Deutschen Telekom jährt sich heuer zum 25. Mal. Was anfangs wie ein Märchen erschien wurde zum Trauma vieler Anleger. Ohne Schaden geht's für Dich jetzt weiter.









Frage 10

Womit erzielt Glencore hauptsächlich seinen Umsatz?





Rohstoffhandel

Kosmetika

Medizintechnik









Glencore ist der größte Rohstoffhändler der Welt. In der Podcastfolge “Kann investieren nachhaltig sein” erklärt Thomas, warum es aus ESG-Sicht gar nicht leicht ist, Rohstoff-Unternehmen gänzlich aus dem Fonds auszuschließen. Gratuliere: Du bist im BizQuiz Gewinnerkreis eingeschlossen!