Ins neue Jahr interviewed!

22. Januar 2022 12:00

Die S IMMO und ihr CEO Dr. Bruno Ettenauer sind Fans der OWN360 Community. Deswegen gibt's hier Antworten auf unsere Follow Up Fragen zur S IMMO Aktionärsfragestunde, sowie zum exklusiven Interview im Mai. Auch auf die schwierigen Fragen.

Max: In unserem letzten Interview Anfang Mai 2021 meinten Sie, dass die Digitalisierung die S IMMO AG zukünftig stärker beschäftigen wird. Gewähren Sie uns einen Einblick. Was hat sich seither getan und was steht an?

CEO Ettenauer: Wir haben unsere Digital Road Map inzwischen finalisiert und arbeiten jetzt intensiv an den unterschiedlichen Projekten wie u.a. einer Lernplattform für Digitale Weiterbildung, dem generellen Ausbau des digitalen Workflows in der S IMMO oder der Integration eines Nachhaltigkeitstools zur Erfassung, Verarbeitung und Analyse sämtlicher nachhaltigkeitsrelevanter Daten.

In der Aktionärsfragestunde, an der die OWN360 Community im November teilnehmen durfte, meinten Sie, dass der Trend zu immer kleineren Wohnungen einigermaßen zu stoppen wäre. Könnten Sie darauf näher eingehen? Bedeutet das auch, dass Wohnen wieder leistbarer wird?

Der Trend zu kleineren Wohnungen war und ist vor allem aus der Kostensituation heraus getrieben. Die Pandemie hat die Verweildauer in den eigenen vier Wänden allerdings stark ansteigen lassen, vermehrtes Homeoffice spielt dabei eine wesentliche Rolle. Aus dieser Situation heraus ist eine Trendumkehr von „Tiny Flats“ hin zu mehr Raum mit Freiflächen entstanden. Die Grenze ist am Ende des Tages aber natürlich wieder die Leistbarkeit.

Ebenfalls in der letzten Aktionärsfragestunde meinten Sie, dass eine Fusion Synergiepotential voraussetzt. Welche Synergiepotentiale sind in Ihrer Branche besonders relevant? Wo lassen sich Effizienzen gewinnen?

Grundsätzlich gilt, dass Größe und Marktdurchdringung in den meisten Fällen ein Wettbewerbsvorteil sind. Und zwar insbesondere deswegen, weil man dann für Immobiliendienstleister aller Art interessanter wird. Was heißt interessanter? Man gilt zum Beispiel als vordere Adresse, wenn es darum geht, Leistungen anbieten zu dürfen und erzielt am Ende höchstwahrscheinlich mehr Geschäftsabschlüsse. Die Wirtschaftlichkeit und der Mehrwert für alle Beteiligten müssen aber immer klar gegeben sein, ansonsten macht eine Fusion keinen Sinn.

Rund 30% des S IMMO Portfolios besteht aus Wohnimmobilien. Wenn Sie eine daraus als Zuhause wählen müssten, welche wäre es?

Den Adlerhof in Wien.

Apropos Zuhause: Der durchschnittliche OWN360 Investor ist 31 Jahre alt. Für viele junge Menschen erscheint Immobilien Eigentum aktuell fast unleistbar. Haben Sie hierzu einen Rat?

Das Problem ist, dass Sparzinsen derzeit deutlich geringer sind als die Wertsteigerung auf der Immobilienseite. Ich würde daher im Moment immer auf längerfristige Finanzierungsvarianten mit Fixverzinsung setzen. Eine andere Möglichkeit ist eine Art Stufenmodell – für den Fall, dass ich etwas Erspartes auf der Seite habe: Ich kaufe mir zunächst eine kleinere, für meine Situation leistbare Wohnung und kann diese zu einem späteren Zeitpunkt als Eigenkapital für die nächstgrößere Wohnung einsetzen.