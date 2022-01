Ich bin auf Sinnsuche

16. Januar 2022 11:30

Wie wir wissen, hat die Pandemie dem Onlinehandel einen mächtigen Schub gegeben. Auch Deine Kosmetikriesen vertreiben eine Auswahl ihrer Produkte – zum Teil sogar exklusiv – über einen eigenen Onlineshop. Da das meistens noch unrentabel ist, gehe ich, Karl, auf die Sinnsuche.

Vielleicht kennt der ein oder andere das Lockvogel-Angebot von McDonald’s noch: Der schlichte Hamburger und Cheeseburger hat eine Zeit lang nur 1 Euro gekostet. Es war bekannt, dass McDonald’s damit ein Verlustgeschäft machte. Die Überlegung war jedoch, Kunden in die Restaurants zu locken, mit dem Hintergedanken, dass es nicht bei dem Burger bleiben wird.

Irgendwann ist das Angebot verschwunden

Ich gehe nicht so oft bei McDonald’s essen. Deshalb kann ich nicht genau sagen, wann und warum Deine Fastfoodkette mit dem Lockvogelangebot aufgehört hat. Klar könnte ich es recherchieren, aber es geht mir hier eigentlich um die Onlineshops Deiner Kosmetikriesen. Was bewegt Unternehmen dazu, direkt an Konsumenten zu verkaufen?

Margen sparen

Am offensichtlichsten sind die gesparten Margen. Der Einzelhändler schaut durch die Finger und die reichen Konzerne werden noch reicher. Derzeit ist das aber nicht so. Damit sich der eigene Vertrieb auszahlt, müssen die Warenkörbe größer werden. Das sieht auch Henkel-Manager Daecke so: “Der Erstkauf [ist] in den seltensten Fällen schon profitabel.“ Was also tun?

Exklusivität und Personalisierung

Am besten funktionieren Produkte, die es exklusiv im eigenen Shop gibt. Henkel fokussiert hier auf Nischenprodukte, die der Einzelhandel nicht führen würde. Diese können dann teurer selbst verkauft werden. Auch die Personalisierung von Produkten, wie ein perfekt auf die Bedürfnisse abgestimmtes Shampoo, lassen sich Kunden etwas kosten. Wir kommen dem Ganzen also schon näher.

Eine Beziehung aufbauen

Ein weiterer Vorteil ist, dass Unternehmen die Markenführung selbst im Griff haben. Durch regelmäßige Newsletter über Neuerungen, Ersatzteile oder Pflegetipps, können Beziehungen zu Kunden aufgebaut werden, die sich in Zukunft rentieren sollen. Da ist natürlich vor allem eines sehr hilfreich.

Daten, überall Daten!

Unternehmen sind vor allem an den Daten zum Kaufverhalten (und da gehört das Suchen von Produkten natürlich dazu) ihrer Kunden interessiert. Wie in so vielen anderen Bereichen auch, befindet sich die Kosmetikindustrie im Datenrausch – das Allheilmittel der Zukunft.

Achtung vor Exponiertheit

Die Kehrseite der Medaille ist, dass Fehler und Probleme, nicht wie vorher, vom Einzelhandel abgefedert werden können. Lieferengpässe, falsche Produkte, Retouren etc. – das kann den Konzernen sehr schnell auf den Kopf fallen. Es ist aber anscheinend ein Risiko, dass sie einzugehen gewillt sind.

Wird das was?

Wie stehst Du dazu? Denkst Du, Deine Kosmetikunternehmen können den Onlinehandel für sich profitabel gestalten? Lass es mich in den Kommentaren wissen.