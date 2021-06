Heute auf der Own360 Titelseite

21. Juni 2021 07:45

Es ist Montag morgen, der Kaffee darf trotz Hitzewelle nicht fehlen und die zweite Dusche haben wir auch schon hinter uns. Doch was hat sich vergangenes Wochenende auf der Own360 App ereignet?

Diversity

ABB macht sich für die Gleichbehandlung aller Geschlechter stark: "Der Schweizer Industriekonzern ABB unterscheidet künftig beim Bezug von Elternzeit nicht mehr zwischen den Geschlechtern. Zudem erhalten alle Mitglieder der Belegschaft weltweit, die ein Kind bekommen, bezahlte Elternzeit. Auch bei Adoptionen oder Leihmutterschaften. Mit dem neuen globalen Programm für genderneutrale Elternzeit will ABB allen Eltern die Möglichkeit geben, mehr Zeit mit ihren Neugeborenen zu verbringen, wie der Konzern am Freitag mitteilte." Weitere Details dazu findest Du im Userbeitrag von Pascal_H.

Mitverdienen

Eigenwerbung stinkt womöglich genauso wie Eigenlob. Aber ein bisschen stolz sind wir trotzdem darauf, dass wir eine Fonds-App mit zusätzlichen "Verdienstmöglichkeiten" anbieten. Userin milla hat einen unserer neuen Depot Login Screens geteilt, der verrät, dass der erfolgreichste User bisher ganze 41 360ies gesammelt hat!

Den 360 kann man sich auf viele verschiedene Arten auffüllen lassen. Sei es Einladungen, von uns in den Home Feed rübergezogene Beiträge oder das BizQuiz.

Handy-Signatur in allen A1-Shops

Vor allem für die Österreichischen Miteigentümer interessant: Die Handy-Signatur ist nun auch österreichweit in allen A1-Shops kostenlos aktivierbar. Die Handy-Signatur dient online in erster Linie als sicherer Identitätsnachweis.

Doch auch um den Grünen Pass nutzen zu können, benötigt es die Handy-Signatur. Daher hat A1 nun nachgerüstet.

"Ein Walfang der kryptischen Art"

Userin crystal berichtet über die neue Edition der Crypto Stamp der Österreischischen Post AG. Diese ist limitiert auf 100.000 Stück und ziert dieses Mal den Wal als Motiv.

Warum Wal? Wir zitieren: "Warum ist das Motiv ein Wal? „Wer große Mengen an Crypto Währung besitzt, wird in der Szene als „Whale“ betitelt. Diese richtig „dicken Fische“ werden als solche bezeichnet, da ihre Entscheidungen hohe Wellen am Krypto-Markt schlagen.“ Na wie gut, dass wir uns auch ein paar gesichert haben 🤫

Das waren die heutigen Schlagzeilen der Own360 Titelseite. Details zu den Neuigkeiten findet Ihr in den jeweiligen Userbeiträgen. Viel Spaß beim Blättern!