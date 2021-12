Hat’s Christkind schon geklingelt?

21. Dezember 2021 19:24

Hier findest Du noch einmal alle Fragen und Antworten sowie Auflösungen zum Nachlesen.

Frage 1

Der CEO welches Deiner (Tochter-)Unternehmen gab letzte Woche seinen Abgang bekannt?





AUTSCH

AUA

AUWEH









Frage 2

Was ist ein Smart Contract?





Ein analoger Vertrag

Ein betrügerischer Vertrag

Ein digitaler Vertrag









Frage 3

Die Fondsausschüttung 2021 ist...





höher als 2020.

niedriger als 2020.

jedes Jahr gleich.









Frage 4

Was hat Deine OMV unlängst verkauft?





Ölfeld in Norwegen

Kundendaten in Finnland

Reifenpumpen in Schweden









Frage 5

Wie heißt die Mobilitäts-App der ÖBB?





wegsucher

wegfinder

wegweiser









Frage 6

Wie viel Tonnen CO2 bindet 1 Kubikmeter verbautes Holz langfristig?





1 Tonne CO2

10 Tonnen CO2

100 Tonnen CO2









Frage 7

Im Portfolio Deiner S IMMO Tochter in Ungarn befindet sich welches 5-Sterne-Hotel?





Budapest Marriott

Debrecen Marriott

Bratislava Marriott









Frage 8

Was kannst Du in der OWN360 App zu den Ausschüttung aus dem Standortfonds bestimmen?





Höhe

Zeitpunkt

Wiederveranlagung









Frage 9

Was bietet Deine UNIQA neuerdings für Post-COVID an?





digitalen Test

digitale Physiotherapie

digitale Krankenbettreservierung









Frage 10

Durch die Wiederveranlagung der Fondsausschüttung erhöht/en sich…





Anzahl der Fondsanteile.

Teilnehmer am BizQuiz.

Höhe des Depotwerts.

Ein Smart Contract ist ein digitaler Vertrag, der auf einer Blockchain verbucht ist. In unserer Podcast-Folge zum Thema Bitcoin und Blockchain erfährst Du, was genau dahinter steckt.









Frage 3

Die Fondsausschüttung 2021 ist...





höher als 2020.

niedriger als 2020.

jedes Jahr gleich.





Die Fondsausschüttung ist heuer deutlich höher als letztes Jahr! Das liegt unter anderem daran, dass Deine Unternehmen heuer hohe Dividenden ausschütten konnten.









Frage 4

Was hat Deine OMV unlängst verkauft?





Ölfeld in Norwegen

Kundendaten in Finnland

Reifenpumpen in Schweden





Es waren weder Kundendaten noch Reifenpumpen. Deine OMV hat ihre Lizenzen am Ölfeld Wisting in Norwegen verkauft. Damit setzt sie ihre Strategie in Richtung kohlenstoffarme Projekte fort.









Frage 5

Wie heißt die Mobilitäts-App der ÖBB?





wegsucher

wegfinder

wegweiser





Im Zuge des neuen Mobilitätsprogramms namens ÖBB360 wurde die wegfinder App entwickelt. Das Service erleichtert die Wegplanung mittels Sharing-Diensten und Zugverbindungen. Wir verbinden jetzt zur nächsten Frage …









Frage 6

Wie viel Tonnen CO2 bindet 1 Kubikmeter verbautes Holz langfristig?





1 Tonne CO2

10 Tonnen CO2

100 Tonnen CO2





Wir haben dazu in der OWN360 App informiert: Man rechnet mit 1 Tonne CO2, die pro verbautem Kubikmeter Holz gebunden bleibt. Deine UBM hat in naher Zukunft vor, viele davon zu verbauen.









Frage 7

Im Portfolio Deiner S IMMO Tochter in Ungarn befindet sich welches 5-Sterne-Hotel?





Budapest Marriott

Debrecen Marriott

Bratislava Marriott





Wieder einmal eine geografische Trickfrage: Bratislava ist die Hauptstadt der Slowakei. Debrecen liegt zwar in Ungarn, dort gibt’s aber kein Marriott Hotel. Bleibt nur Budapest.









Frage 8

Was kannst Du in der OWN360 App zu den Ausschüttung aus dem Standortfonds bestimmen?





Höhe

Zeitpunkt

Wiederveranlagung





Die Höhe ergibt sich grob gesagt aus den Einnahmen minus der Kosten des Fonds. Der Zeitpunkt ist immer um den 15. Dezember herum. Du kannst entscheiden, ob Du die Ausschüttung auf Dein Referenzkonto überwiesen haben möchtest oder ob Du sie wieder veranlagst.









Frage 9

Was bietet Deine UNIQA neuerdings für Post-COVID an?





digitalen Test

digitale Physiotherapie

digitale Krankenbettreservierung





Als wichtiger Gesundheitsversicherer bietet Deine UNIQA das erste, digital gestützte Post-COVID-Programm an. Nach erfolgtem Post-COVID-Check erhalten Kundinnen und Kunden auf Wunsch eine digitale Physiotherapie per Smartphone-App namens "Post-COVID-eCoaching".









Frage 10

Durch die Wiederveranlagung der Fondsausschüttung erhöht/en sich…





Anzahl der Fondsanteile.

Teilnehmer am BizQuiz.

Höhe des Depotwerts.





Wenn Du die Ausschüttung wiederveranlagst, werden Fondsanteile in der Höhe Deiner Ausschüttung für Dich gekauft. Unser Thomas hat’s im aktuellen Podcast erklärt. Gratulation an alle Gewinner*Innen!