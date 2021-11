Gut vorgesorgt?

9. November 2021 10:34

Kann sich das Sparschwein alias Three-Sixty freuen? Wir sind gespannt, wie es Dir heute ergangen ist. Hier geht’s noch einmal zu den Fragen und weiter unten zu den Antworten inklusive Auflösung :-)

Frage 1

Die Sparbüchse erinnert häufig an welches Tier?





Schwein

Käfer

Schaf





Frage 2

Der Weltspartag ist vor allem ein “Feiertag” der…





Supermärkte.

Wellnessresorts.

Geldinstitute.





Frage 3

“Klare Ziele setzen” und “Nicht auf Prognosen verlassen” zählen zu den...





10 Geboten.

7 goldenen Börsenregeln.

7 Weltwundern.





Frage 4

Beende dieses Kostolany-Zitat: “Ein alter Börsianer kann alles verlieren, nur nicht…”





seine Geduld

seinen Job

seine Erfahrung





Frage 5

Das Ziel #equalpension fordert … für Frauen und Männer.





gleiche Pflichtarbeitszeit

frühere Renten-Eintrittszeit

gleichwertige Vorsorge





Frage 6

Was gehört NICHT zur Tätigkeit eines Underwriters im Versicherungskonzern?





Krankenscheine ausstellen

Risiken einschätzen

Anträge prüfen





Frage 7

Wofür steht ETF?





Erster Tag des Fonds

Exchange Traded Fund

European Trading Fund





Frage 8

Beim Kauf von Milka-Weihnachtsschokolade freuen sich gleich zwei OWN360-Unternehmen:





Ferrero + Mayr-Melnhof

Lindt + Constantia Flexibles

Mondelez + Mayr-Melnhof





Frage 9

Wie viel % der CO2-Emissionen entfallen in der EU auf den Schienenverkehr?





0,4 %

4 %

14 %





Frage 10

Die VIG-Gruppe verfügt durch ihre Kunden über Kapitalanlagen in Höhe von…





28,8 Milliarden Euro.

37,5 Milliarden Euro.

42,7 Milliarden Euro.

Frage 1

Die Sparbüchse erinnert häufig an welches Tier?





Schwein

Käfer

Schaf





Nichts geht über das altbekannte Sparschwein! Und damit nochmal ein herzliches Willkommen zum BizQuiz, mit dem Schwerpunkt Geld und finanzielle Vorsorge.





Frage 2

Der Weltspartag ist vor allem ein “Feiertag” der…





Supermärkte.

Wellnessresorts.

Geldinstitute.





1924 beschlossen die Teilnehmer des 1. Internationalen Sparkassenkongresses in Mailand, den letzten Werktag des Oktobers zum Weltspartag zu erklären. Seit diesem Kongress veranstalten die Geldinstitute jedes Jahr in der letzten Oktoberwoche den Weltspartag.





Frage 3

“Klare Ziele setzen” und “Nicht auf Prognosen verlassen” zählen zu den...





10 Geboten.

7 goldenen Börsenregeln.

7 Weltwundern.





User miSTGabel hat kürzlich sieben goldene Regeln für Börseneinsteiger mit der Community geteilt. Dazu zählt auch “Investieren Sie nur in Produkte, die Sie verstehen”.





Frage 4

Beende dieses Kostolany-Zitat: “Ein alter Börsianer kann alles verlieren, nur nicht…”





seine Geduld

seinen Job

seine Erfahrung





Die Erfahrung ist richtig. André Kostolany war ein Börsen- und Finanzexperte, der sich durch seine zahlreichen Bücher, Kolumnen und Vorträge den Status eines Börsengurus erwarb. Aus diesem Grund lassen wir ihn auch in der OWN360 App gerne oft zu Wort kommen.





Frage 5

Das Ziel #equalpension fordert … für Frauen und Männer.





gleiche Pflichtarbeitszeit

frühere Renten-Eintrittszeit

gleichwertige Vorsorge





In Deutschland liegt das Gender Pension Gap, der geschlechtsspezifische Unterschied in der Vorsorge, laut OECD bei 46 % - der höchste Wert unter den OECD-Staaten. Das Ziel Deiner Allianz liegt in der #equalpension, also einer gleichwertigen Vorsorge für Frauen und Männer.





Frage 6

Was gehört NICHT zur Tätigkeit eines Underwriters im Versicherungskonzern?





Krankenscheine ausstellen

Risiken einschätzen

Anträge prüfen





Ein Underwriter ist ein Mitarbeiter eines Erst- oder Rückversicherers, der Risiken für seine Versicherungsgesellschaft zeichnet, Anträge prüft, Risiken einschätzt und Verträge zum Abschluss bringt. Mehr dazu erfährst Du auch im aktuellen Nachhaltigkeitspodcast mit VIG-CEO Stadler.





Frage 7

Wofür steht ETF?





Erster Tag des Fonds

Exchange Traded Fund

European Trading Fund





Der Exchange Traded Fund (kurz ETF) ist ein Investmentfonds, der an einer Börse gehandelt wird. Was OWN360 von ETFs unterscheidet, erfährst Du in unserer Podcastfolge “Was unterscheidet OWN360 von ETFs?” ;-)





Frage 8

Beim Kauf von Milka-Weihnachtsschokolade freuen sich gleich zwei OWN360-Unternehmen:





Ferrero + Mayr-Melnhof

Lindt + Constantia Flexibles

Mondelez + Mayr-Melnhof





Diesmal waren Deine Augen gefragt! Auf dem letzten Teaserflip von Mayr-Melnhof waren Milka-Verpackungslösungen für Schokolade und Süßwaren zu sehen. Diese stellen höchste Anforderungen in Bezug auf Form und Veredelung, Beschichtung, Geruchs- und Geschmacksneutralität.





Frage 9

Wie viel % der CO2-Emissionen entfallen in der EU auf den Schienenverkehr?





0,4 %

4 %

14 %





Während 25 % der CO2-Emissionen der EU auf den Verkehr entfallen, macht der Schienenverkehr nur 0,4 % aus. Bahnfahren schont das Klima! Soll’s ein anderer klimaschonender Weg sein: wegfinder der ÖBB vereint Öffis, Sharing, Car-Rental, Mitfahrzentralen, Fernbus, Taxi und Uber in einer App.









Frage 10

Die VIG-Gruppe verfügt durch ihre Kunden über Kapitalanlagen in Höhe von…





28,8 Milliarden Euro.

37,5 Milliarden Euro.

42,7 Milliarden Euro.





In einem Nachhaltigkeitspodcast verrät VIG-CEO Stadler: Mit einer Gesamtsumme von rund 37,5 Mrd. Euro verwaltet und erhält die VIG große finanzielle Werte. Damit gratulieren wir zum Quiz-Gewinn!