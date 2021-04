Geschieht ihm recht?

2. April 2021 15:30

Die Arbeit eines Investmentbankers ist kein Honigschlecken. Wie groß die Schufterei ist, hat unlängst eine interne Powerpoint-Präsentation Deiner Goldman Sachs Group zu Tage gebracht. Nun fordern einige Mitarbeiter die Arbeitszeit auf 80 Stunden pro Woche zu beschränken. Du hast richtig gelesen, auf 80 Stunden pro Woche beschränken! Klingt nachvollziehbar, doch es sprechen auch gute Gründe für die Flexibilität nach oben.

Eine Umfrage unter 13 Jobneulingen von Goldman Sachs hat teils unmenschliche Arbeitszeiten und -bedingungen ans Licht gebracht. Von 95 bis 120 Wochenstunden ist die Rede. Da bleibt nicht einmal mehr Zeit für Grundbedürfnisse wie Schlafen, Essen, geschweige denn körperliche Ertüchtigung. Auf der Gegenseite stehen vergleichsweise hohe Gehälter, gute Karrierechancen und das Tätigkeitsfeld, das Arbeitsmarathons begünstigt. Aber soll es dabei eine Obergrenze geben? Eine Frage, der wir kurz vor dem verlängerten Osterwochenende nachgehen wollen. Doch zuerst einmal eine grundsätzlich Frage:

Wer will überhaupt Investmentbanker werden?

Wir wollen klarstellen: Niemand muss Investmentbanker werden. Das Business ist tough, aber lohnt sich. Zudem gibt es viele junge Menschen, die die Herausforderung suchen, wie aus einem Erfahrungsbericht der Zeit mit einem Investmentbanker hervorging. Darin blickt dieser auf die Anfänge seiner Karriere durchaus positiv zurück:

“Meine Kollegen waren sehr ehrgeizig und wollten aufsteigen. Das Arbeitstempo war sehr schnell, das hat mich angespornt und mir gefallen. Bei einem anderen Praktikum in der Versicherungsbranche arbeiteten die Mitarbeiter viel langsamer. Da bin ich überhaupt nicht so aufgegangen, obwohl ich weniger arbeiten musste. Da stand für mich fest: Ich will in die Finanzwelt.”

Der Job wird gut bezahlt

Mit einem Einstiegsgehalt von 70.000 - 130.000 Euro im Jahr kann man von angehenden Investmentbankern auch mehr erwarten als von typischen Berufseinsteigern. Nach drei bis fünf Jahren verdoppelt man im Normalfall. Und in Senior-Positionen können jährlich 500.000 Euro und mehr aufs Konto fließen. Einzig fürs Geldausgeben bleibt in der Branche wenig Zeit.

“Ich arbeitete sehr viel: von neun Uhr bis elf Uhr nachts, oft auch am Wochenende. Wenn es sehr stressig wurde, saß ich manchmal bis vier Uhr morgens da und arbeitete mehr als 100 Stunden in der Woche. Irgendwann gewöhnte sich mein Körper daran, krank war ich eigentlich kaum. In der Branche besteht man nur, wenn man psychisch extrem belastbar ist. Der Rest wird ausgesiebt. Da passe ich gut rein, ich gebe nicht gerne auf. Zum Beispiel war ich nie ein guter Fußballspieler, aber wenn ich mal spiele, dann spiele ich, bis ich mich übergeben muss. Ich gebe alles.”

Investmentbanking ist arbeiten im Haifischbecken

Als Investmentbanker muss man sich also auf zumindest 70 Wochenstunden einstellen – zu Spitzenzeiten auch auf deutlich mehr. Das liegt vor allem am Projektgeschäft. Ob Deal oder No Deal, ob Top oder Flop entscheidet oft der Mehreinsatz, wenn Deadlines unumstößlich den Takt vorgeben. Denn Kunden- oder Übernahmeangebote warten nicht gerne – und nehmen vor allem keine Rücksicht auf Schlafbedürfnisse von top bezahlten Goldman Sachs Analysten. Die Konsequenz: Wer sich im Haifischbecken Investmentbanking durchsetzen will, arbeitet rund um die Uhr oder wird im Schlaf gefressen.

Ist nur die Pandemie schuld?

Zurück zu unserem Goldman-Sachs-Fall: Unternehmenssprecher geben der Covid-19-Pandemie zumindest eine Teilschuld am erhöhten Arbeitsaufkommen. Klar kann man das letzte Jahr als eine – relativ lange – Spitzenzeit sehen, bei dem die ohnedies schon belastenden Routinen noch einmal verschärft wurden. Grund dafür: Wenn die Märkte verrückt spielen, Unternehmensbewertungen und Deals sich täglich massiv verändern, dann geht es für Investmentbanker um alles. Eine verpasste Chance, ein zu später Anruf und Milliarden gehen den Bach runter. Druck ist die Folge. Frei nach der Devise: “Don’t hate the player, hate the game!”

Wie viel Druck braucht ein Diamant?

Auf Dauer ist so ein Job eine immense gesundheitliche Belastung – psychisch wie physisch. Und bei Goldman Sachs waren es nicht nur die Arbeitszeiten. Die Befragten beklagten auch, wie ihre Vorgesetzten mit ihnen umgehen. So ist einer der Forderungen, von kurzfristigen, großen Änderungen bei Kundenpräsentationen abzusehen. Wer einmal in der Werbung, in der Beratung oder auch bei Rechtsanwälten gearbeitet hat, weiß, wie stressig so ein Strategiewechsel um 5 vor 12 sein kann.

Erste Reaktion der Führungsetage

Als David Solomon 2018 das Ruder bei Goldman Sachs übernahm, bekannte er sich zu einer besseren Work-Life-Balance. Die Fakten scheinen aber eine andere Sprache zu sprechen. “Mein Körper schmerzt ständig und mental geht es mir wirklich düster,” sagt ein Betroffener. Als erste Reaktion will er nun für alle Mitarbeiter einen freien Tag einführen. Ob das genügt, um auf maximal 80 Stunden runterzukommen, wird sich zeigen.

Aber was wäre Dein Ansatz?

Bei Kritikern hält sich das Mitleid mit den hoch bezahlten Investment-Bankern in Grenzen. Selber Schuld, meinen sie. Wer schnell reich werden will, weiß worauf er sich einlässt und muss halt dafür einen Preis bezahlen! Andere wiederum meinen, dass niemand sich einer derartigen Plackerei aussetzen müsse. Diese wäre schlicht unmenschlich. Was ist Deine Meinung? Würdest Du die Arbeitszeit beschränken? Und wenn ja: Was wäre Dein Limit?

Wir sind gespannt auf eine rege Diskussion.