Für mehr Finanzwissen!

19. März 2021 08:31

Die neue Beitragsserie “Felicitas fragt nach” ist eine Koproduktion von Felicitas und mir (Niko). Sie ist entstanden, nachdem mir unlängst ein als Experte geladener Herr im österreichischen Radiosender Ö1 so getan hat, als wäre es immer noch Anfang 2017: In der Sendung „Hedgefonds vs. Kleinanleger“ sprach Herr Zuckerstätter von einer Welt, in der Kleinanleger vor allem hohe Gebühren und große Risiken zu tragen hätten und (inhaltlich) vom Kapitalmarkt eigentlich die Finger lassen sollten. Für mich als Co-Founder von Own360 war das schwer mit anzuhören, wo wir uns doch genau für das Gegenteil einsetzen. Ich griff zum Hörer und rief dort mal an…

Als ich auf eine Zuschaltung wartete, hörte ich die Sendung mit. Darin fiel mir ein Name auf, den ich kannte. Felicitas hatte sich nämlich ebenso wenig durch die Worte des von Ö1 geladenen Experten abgeholt gefühlt und dem Sender kurzerhand ein Mail geschrieben, die noch vor meiner Zuschaltung diskutiert wurde. Darin schrieb Felicitas dem Staatssender, dass sie als überzeugte Kleinanlegerin in ETFs investiere, damit der Inflation ein Schnippchen schlagen wolle und der Meinung sei, dass gerade Frauen in Sachen „Investieren“ noch einiges aufzuholen hätten.

Guter Punkt wie ich fand, und da ich Felicitas zufällig zu meinen Facebook-Freunden zählen darf, schrieb ich sie auf Facebook an.

Aus dem Facebook-Chat wurde ein Telefonat aus dem zu meiner Überraschung hervorging, dass Felicitas Own360 noch nicht so richtig kannte! Und das, obwohl sie seit unserer Gründung 2015 meinen Facebook-Posts ausgesetzt war und sie sich zudem letztes Jahr aktiv mit dem Thema Geldanlage auseinandergesetzt hat. Kein gutes Zeugnis für meine Facebook-Posts wie ich fand, ein Handlungsauftrag!

Wir müssen noch mehr tun!

Ich kam zum Schluss, dass auch wir von Own360 mehr dazu beitragen können, die Themen Altersarmut, Inflationsbekämpfung oder auch Geldanlage für Frauen stärker zu diskutieren. Die Basis für eine Serie war gelegt. Eine Serie aus Frage und Antwort, die vor allem eines sein soll: Kritisch. Kritisch allem gegenüber. Dem Investieren, den Angeboten am Markt und gerne auch uns gegenüber.

Wie gut ist das Investieren, wie gut ist Own360?

Ich bin der Meinung, dass wir ein Angebot entwickelt haben, dessen größte Schwachstelle es ist, das es noch nicht jeder kennt. Klar bin ich als Co-Founder völlig betriebsblind. Auf der anderen Seite stoße ich mit meiner Meinung gerade bei unseren Social-Media-Anzeigen auf Widerstand, der oft aus mangelnder Recherche und Unkenntnis hervorgeht.

Umso spannender finde ich den Austausch mit Skeptikern, die mit stichhaltigen Argumenten aufhorchen lassen. Felicitas ist eine von ihnen. Ihre Fragen und Vorbehalte sollen in dieser Beitragsreihe diskutiert werden. Frei nach dem Motto: Übers Anlegen spricht man, ist also jeder eingeladen, seine Meinung einzubringen. Und mit jeder meine ich natürlich genau Dich :)

Den Anfang macht Felicitas mit einer kurzen Vorstellung und der Frage, ob Own360 ausreichend informativ ist.