Frisch gestärkt ins Shopping-Erlebnis!

9. Januar 2022 10:00

Dieses Mal dürfen wir gemeinsam mit dem Vienna Marriott Hotel einen Saturday Shopping Brunch für zwei Personen verlosen. Was Dich dabei erwartet? “Gönnen Sie sich mit Ihren besten Freunden eine kulinarische Auszeit im Herzen Wiens beim Saturday Shopping Brunch in unserem Parkring Restaurant. Das umfangreiche Brunch Buffet mit kalter und warmer Speisenauswahl inklusive Live-Cooking Station lässt keine Wünsche offen.”

Das lässt es wirklich nicht! Denn wer es gern fruchtig hat, kommt in den Genuss frisch geschnittener Früchte, Säfte und Smoothies. Der süße Magen wird mit frischen Waffeln, Frenchtoast und einem Schokobrunnen verwöhnt und soll es etwas herzhafter sein, gibt's eine Käseauswahl, hausgemachten Quiche viele, viele weitere warme und deftige Speisen zur Auswahl. Und das war nur ein kleiner Vorgeschmack!

Unnützes Shopping-Wissen

Damit Du Deine Begleitung beim Shopping auch gleich mit einer paar Fakten beeindrucken kannst, haben wir Dir hier ein paar ausgesucht:

Wusstest Du zum Beispiel, dass die Bermudashorts in Bermuda als offizielle Kleidung getragen werden? Ihren Namen verdanken die Bermudas ihrer Popularität in Bermuda, einem Britischen Überseegebiet, wo sie zum normalen Business Dresscode für Männer gehören. Sie bestehen dort aus einem Stoff, der dem der Geschäftskleidung entspricht und werden zusammen mit Kniesocken, Hemd und Krawatte getragen. Die „Original“-Bermudas enden etwa fünf Zentimeter oberhalb der Knie.

Gehobene Schneiderei

Als Haute Couture (französisch für „gehobene Schneiderei“) werden die aus luxuriösen Materialien in Handarbeit individuell maßgeschneiderten Modekreationen renommierter Modehäuser bezeichnet, die sich im obersten Preissegment befinden. Der Begriff Haute Couture ist in Frankreich sogar geschützt.

Zum Gewinnspiel

Welcher Gegenstand darf, neben Deinem Geldbeutel, in Deinem Shoppingbag auf keinen Fall fehlen? Verrat es uns in den Kommentaren und nimm damit automatisch an der Verlosung teil!