Finanzierung vs. Investition

21. Oktober 2021 16:00

Die zwei Bergriffe Finanzierung und Investition sind sehr klar voneinander abgrenzbar. Aber vielleicht ist das wie bei den Begriffen Effizienz und Effektivität. Obwohl hier auch ein ganz klarer Trennstrich gezogen werden kann, werden auch diese Begriffe immer wieder synonym verwendet.

Was ist Finanzierung – was Investition? Wo liegt der Unterschied und wie hängen diese Begriffe zusammen? Es ist eigentlich ganz einfach. Also legen wir gleich los.

Finanzierung

Im weiteren Sinne beschreibt Finanzierung die Steuerung von Finanzen, mit dem Ziel, Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden. Im engeren Sinne geht es um die Mittelherkunft. Dabei kann man zwischen Eigen- und Fremdfinanzierung sowie Außen- und Innenfinanzierung unterscheiden. Hier fängt die Sache aber an komplziert zu werden. Denn beispielsweise ist die Eigenfinanzierung sowohl eine Form der Außen- als auch der Innenfinanzierung.

Beispiel Eigenfinanzierung

Unter diese Finanzierungsform fallen Vorgänge, die einem Unternehmen zusätzliches Eigenkapital zur Verfügung stellen. Dabei erhöhen entweder bestehende Gesellschafter ihre Einlagen oder es kommen neue Gesellschafter dazu. In beiden Fällen wird das Kapital von Außen in das Unternehmen eingebracht. Aber Achtung: Zur Eigenfinanzierung gehört auch die Selbstfinanzierung. Ein Beispiel dafür ist die Gewinnthesaurierung – also Gesellschafter verzichten auf ihren Gewinnanteil bzw. belassen ihn im Unternehmen.

Bei der Selbstfinanzierung kommt das Kapital aus dem Unternehmen selbst, bzw. von Innen. Daher ist es eine Form der Innenfinanzierung. Jetzt beschreibt aber die Eigenfinanzierung alle Vorgänge die das Eigenkapital erhöhen. So kommt man auf den Hirnknoten, dass Eigenfinanzierung sowohl der Außen- wie der Innenfinanzierung zuzuordnen ist. Belassen wir es also auf dieser Detailebene und merken uns: Finanzierung ist die Mittelherkunft. Und die steht der Mittelverwendung gegenüber.

Investition

Auch bei Investition kommt man schnell vom Hundertsten ins Tausendste. Was wir uns aber merken können ist: Investition ist die Mittelverwendung. Spannend ist hier vor allem der Zeithorizont. Denn ich kann, ganz kurzfristig gesehen, den Kauf einer Wurstsemmel als Investition in das Stillen meines Hungers bezeichnen. Im engeren Sinne sprechen wir also von langfristigen Entscheidungen, von denen ich mir eine Rentabilität erwarte.

Der Begriff ist unter anderem auch nach dem Gegenstand einteilbar. So gibt es Sachinvestitionen, immaterielle Investitionen und Finanzinvestitionen. Auch hier kann man sich wieder in Details verlieren. Denn wenn ich als Finanzinvestition Aktien von einem Unternehmen kaufe, investiere ich eigentlich auch in dessen Sachwerte und immateriallen Gegenstände. Ich möchte aber auf die Desinvestiotion eingehen, weil das in Zusammenhang mit Finanzierung Spaß macht.

Desinvestition

Wenn ein Unternehmen beispielsweise eine Maschine veräußert (und dadurch einen Ertrag macht), spricht man von einer Desinvestition. Dieser Vorgang setzt also Kapital frei. Und wenn Kapital freigesetzt wird, dann kann es...? Richtig: Zur Finanzierung einer neuen Investition verwendet werden. Wir sehen also, die Begriffe sind eigentlich ganz klar voneinander trennbar, können aber zu Hirnknoten führen. Zum Schluss komme ich auch noch kurz auf Effektivität und Effizienz zurück.

Das "Ob" und "Wie"

Dazu möchte ich ein sehr praktisches Beispiel bringen. Wenn ich den Gipfel eines Berges erreichen möchte, dann ist es in erster Linie egal, wie ich das bewerkstellige. Das effektive Ziel ist erreicht, wenn ich oben stehe. Also ist die Frage, ob ich das Ziel erreicht habe. Wenn ich das Ziel jetzt aber auch effizient erreichen möchte, dann muss ich einmal definieren, was ich eigentlich damit meine. Für dieses Beispiel nehme ich jetzt an, dass ich meine Zeit und meine Energie effizient einsetzen möchte. Nach diesen Kriterien ist es am effizientesten, die Gondel zu nehmen. Wenn ich allerdings kosteneffizient sein möchte, dann werde ich wohl zu Fuß gehen. Und damit wir von Hirnknoten zu -blutungen kommen, werde ich jetzt alles miteinander vermischen.

Für die Hirnblutung

Ich möchte das jetzt gar nicht so ausführlich erklären, sondern einfach was zum Nachdenken mitgeben: Bei einer Investition geht es um die Frage der Effektivität und bei einer Finanzierung um Effizienz. Oder anders: Ich investiere möglichst effektiv und finanziere das möglichst effizient. Damit freue ich mich auf Eure Kommentare.





Euer Karl