Felicitas will’s wissen!

19. März 2021 08:29

Hi, ich bin Felicitas. Durch eine Bekanntschaft mit Niko verfolge ich Own360 seit Beginn ein bisschen auf Facebook, allerdings wusste ich sehr lange nicht, was das eigentlich ist. Erst nachdem mich das Thema - Finanzen / Investieren - gefunden, ja regelrecht in seinen Bann gezogen hat, habe ich langsam verstanden, worum es dabei geht. Ich folge den bereits bekannten Money-InfluencerInnen und unterstütze sehr gerne die finanzielle Aufklärung!

Wer ist Felicitas?

Ich bin 37 Jahre, lebe als selbständige Sprecherin, Schauspielerin und Theaterpädagogin. Seit ein paar Jahren bin ich zusätzlich geringfügig als Fahrschullehrerin angestellt. Katzenmama. Ledig. Organisierter Freigeist.

Was mache ich mit 5.000 Euro?

Das war so ein bisschen meine Ausgangsfrage, meine Motivation, mich mit dem Thema Investieren zu beschäftigen. Ich hatte auf einmal 5.000 Euro „über“. Ein gutes Gefühl! Ich fragte meine Familie um Rat und bekam außer “Gold kaufen” nichts zu hören. Wenn ich es auf dem Sparbuch liegen lasse, bekomme ich heiße 0,02% Zinsen p.a. – yeah! Also was gibt es, wo aus meinem Geld vielleicht doch ein bisschen mehr statt weniger wird? Ein Freund erzählte mir ab und zu von seinen Börsengeschäften. Börse?! Aktien?! Uuuuh! Das sind böse Worte, komische Diagramme und sowieso viel zu kompliziert, außerdem das Risiko mein ganzes Geld zu verlieren!

Auf zum Vokabeln lernen

Das waren zumindest die Bilder, die ich bis vor ein paar Monaten mit der Börse assoziiert habe. Durch einen weitergeleiteten Link, eine laaaange Autofahrt und ein noch längeres Putzwochenende wollte es das Schicksal, dass ich mir den kompletten Podcast Investorella von Larissa Kravitz angehört habe. Eine neue Welt hat sich eröffnet und Selbstbewusstsein darüber, dass ich das auch kann. Wie in jedem neuen Bereich muss man eben neue Vokabeln lernen, Definitionen und Zusammenhänge erkennen lernen. Aber das geht.

Ich habe mich nach einiger Recherche für drei ETFs bei flatex entschieden. Mit einer einmaligen Spareinlage in den klassischen MSCI World und dann noch in zwei , in meinen Augen, nachhaltige ETFs (Lyxor Water World und Lyxor New Energery) mit jeweils 100 Euro Sparrate im Monat. Damit bin ich bis jetzt sehr happy.

Warum soll ich in Own360 investieren?

Durch den Kontakt mit Niko wurde ich auf Own360 aufmerksam und dachte mir, ich schau mir das mal eine zeitlang an, mit 10 Euro Sparrate im Monat, da kann ich ja nicht viel falsch machen. Allerdings mache ich mit einer so niedrigen Sparrate natürlich keine großen Sprünge, also frage ich mich, was bringt es mir, dass ich zusätzlich in Own360 investiere? Und wieviel müsste ich investieren, dass es sich “lohnt”? Wie ist das bei Euch, gibt es hier in der Community Menschen, die nur in Own360 investiert haben, oder nehmt Ihr den Fonds auch zusätzlich in eurem Portfolio auf?

Die Community ist gefragt

Was würdest Du Felicitas antworten?