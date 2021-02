ESG-Feuer gelöscht?

2. Februar 2021 16:30

Rosenbauer ist ein weltweit führender Hersteller für Feuerwehrtechnik im abwehrenden Brand- und Katastrophenschutz. Nicht nur entwickelt, sondern auch produziert werden Fahrzeuge, Löschtechnik und Ausrüstung für die Berufs-, Betriebs- und Freiwilligen-Feuerwehren. Mittlerweile ist das Familienunternehmen in über 100 Ländern tätig. Der Stammsitz befindet sich in Österreich, genauso wie vier Produktionsstandorte.

Kann ein Produzent für Feuerwehrtechnik überhaupt schlecht abschneiden im ESG-Ranking oder hat er ohnehin den “Lebensretter”-Bonus? Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen und prüfen, ob nicht alles nur Schall und Rauch ist.

E wie entlang der Wertschöpfungskette

Bereits der erste Blick auf die Webseite verrät, dass Rosenbauer viel Arbeit in seinen Nachhaltigkeitsauftritt steckt. So leiten sie ihre Nachhaltigkeitsseite beispielsweise mit folgendem Zitat ein:”Unser Geschäft­sall­tag stellt uns je­den Tag vor die Wahl. Und oft entschei­den wir uns für eine de­fen­sive Vari­ante. Denn Sicher­heit geht uns über alles. Bei den großen Fra­gen der Gesellschaft, der Umwelt und des Miteinan­ders ste­hen wir heute auch vor der Wahl. Aber hier haben wir nur eine Antwort: Jetzt ist der Mo­ment, die Dinge anzu­packen. Und wir entschei­den uns dafür, genau das zu tun.” Soweit so gut. Und wie geht’s weiter?

Um Bereiche zu finden, die Rosenbauer selber nachhaltig gestalten kann, analysiert das Unternehmen jegliche Schritte seiner Wertschöpfungskette. Das beginnt mit den Hauptrohstoffen, die für die Herstellung gebraucht werden bis hin zur Wiederverwertung ausgedienter Erzeugnisse. Bei der Beschaffung jeglichen Materials wird der Fokus auf die Lieferantenbeziehungen gesetzt. Um relevante Umweltfaktoren bei der Produktion zu beachten, arbeitet man an Innovationsfähigkeit und einem großen Know-how der Mitarbeiter. In der Nutzungsphase spielt wiederum Recycling eine große Rolle.

S wie Status der Nachhaltigkeitsziele

In Sachen Unternehmensführung hat Rosenbauer sich zum Ziel gesetzt, keine Verstöße hinsichtlich seiner Ethikrichtlinien verzeichnen zu müssen. Das Ziel wurde auch 2019 erreicht und wird durch Maßnahmen wie regelmäßige Compliance-Schulungen und Kontrolle der Business-Partner weiterhin sichergestellt. Außerdem sollen bis 2023 jegliche Arbeitsunfälle auf 30 pro einer Million Arbeitsstunden reduziert werden. 2019 lag der Wert noch bei 63,2 Unfällen pro Million. Auch da arbeitet Rosenbauer an der Arbeitsumgebung und Schulungen. Bei Diversität legt das Unternehmen vor allem ein Augenmerk auf Gender. Bis 2023 soll die Belegschaft aus 25 Prozent mehr Frauen bestehen als 2018. Aktuell sind 473 Frauen angestellt (ein Plus von 9,5 Prozent).

Darüber hinaus hat Rosenbauer das Ziel erreicht ab 2019 jährlich 100.000 Quadratmeter Plastikfolie bei der Helmproduktion einzusparen, seinen Grünstromanteil auf 65,6 Prozent zu bringen und zu 100 Prozent schwermetallfreie Lacke zu verwenden. Kommen wir nun zur Governance.

G wie gefälschte Buchführung?

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2017 wurden “Unregelmäßigkeiten in einer Beteiligungsgesellschaft in Deutschland” aufgedeckt. Als Konsequenz wird eine 3,5 Millionen Euro Abschreibung gefordert. Es folgte eine gerichtliche Untersuchung und großes Schweigen seitens Rosenbauer.

“Zu den Hintergründen der gemeldeten "Unregelmäßigkeiten" gibt der oberösterreichische Feuerwehrausrüster Rosenbauer vorerst keine Informationen. Finanzvorstand Sebastian Wolf sagte auf APA-Anfrage, es gehe um Forderungen der Tochter Rosenbauer Deutschland GmbH, die zu der 3,5 Mio. Euro Abschreibung in der Konzernbilanz 2017 führten.” hieß es 2018 in einem Industriemagazin. Wie es weiterging, ging aus dem Artikel jedoch nicht hervor.

Feuerwehrfahrzeuge-Kartell

Auch dort bleibt Rosenbauer nicht verschont. So wurde 2011 ein Kartell zwischen verschiedenen Herstellern von Feuerwehrfahrzeugen auf dem deutschen Markt aufgedeckt. Die Gesamtsumme an Geldstrafen bezog sich dabei auf 10,5 Millionen Euro.

We did just start the fire!

Wir sind gespannt, was Du noch über Rosenbauer herausfinden kannst. Lass es uns gern im ESG-Forum oder im Community Feed wissen! Und natürlich gilt wie immer: Abstimmen nicht vergessen :-)