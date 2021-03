Es gibt nur ein Gas: elektrischen Strom

22. März 2021 11:30

Die Autoindustrie denkt nicht erst seit Greta Thunberg an das Klima von Morgen. 2017 war der Anteil des Privatverkehrs am CO2-Gesamtausstoß deutscher Haushalte 26,6 %. Es ist also kein Wunder, dass Autohersteller immer stärker auch bei der Verbrauchsverringerung in ständigem Wettkampf stehen.

Der Wettbewerb um den geringsten Kraftstoff-Verbrauch hat natürlich viele Innovationen gebracht, führte aber auch zum weltweiten Abgasskandal von Volkswagen.

Der Diesel-Skandal als ESG-Elefant

Es ist zwar schon einige Jährchen her, aber der Diesel-Skandal ist ein Paradebeispiel für einen ESG-Skandal: 2015 wurde bekannt, dass Volkswagen eine illegale Software benutzte, die erkannte, ob ein Auto auf dem Prüfstand stand. Beispielsweise erkannte das Programm, ob das Lenkrad bewegt wurde. Dadurch schaltete die Motorsteuerung auf Prüfstandmodus, in dem die Abgasnormen erreicht wurden. Im Normalbetrieb jedoch nicht. Das führte über die letzten Jahre unter anderem zu mehreren Rückruf- und Nachrüstaktionen, Imageschaden und Aktienkursabsturz. Von letzterem hat sich Dein Autokonzern jedoch längst wieder erholt.

Wer sich erinnern kann: Als die Manipulationen bekannt wurden, blieb die Konkurrenz verdächtig still. Man würde meinen, so ein Skandal wäre gefundenes Fressen für die Presseabteilungen der Mitbewerber. Einziges Problem: Volkswagen ist nicht das einzige schwarze Schaf. Als Konsequenz haben schon mehrere Hersteller den Ausstieg aus Dieselmotoren angekündigt oder durchgeführt. 2017 kündigte Skoda an, zumindest das Fabia-Modell nicht mehr in der Dieselvariante anzubieten, sondern nur mehr als Benziner. Ein Jahr später folgte auch Porsche als erster Hersteller aus Deutschland. Aber die Automobilindustrie ist nicht nur Diesel.

E-Mobilität

Springen wir gleich in die absehbare Zukunft: Die zwei wohl am meisten diskutierten Wege aus der Klimakrise – zumindest was Mobilität betrifft – sind Strom und Wasserstoff, wobei Wasserstoffmotoren im Endeffekt auch E-Motoren sind. Die Kraft wird nur in Form von Wasserstoff getankt. Dieser wird dann zu Strom transformiert, der eben einen E-Motor antreibt.

Untrennbar mit E-Mobilität verbunden ist Tesla. Natürlich entwickeln die meisten Autohersteller ebenfalls E-Autos, wovon einige auch schon in Serie sind. Mit Tesla hat Elon Musk allerdings eines geschafft: Er hat gezeigt, dass E-Autos nicht nur etwas für "Ökofuzzis" sind, sondern mit den kraftvollen Verbrennermotoren mithalten können. Tesla hat definitiv die Karten am Markt neu gemischt.

Hella, noch nie gehört?

Als Miteigentümer und regelmäßiger BizQuiz-Teilnehmer solltest Du schon über den Automobilzulieferer gestolpert sein. Wie der Name vermuten lässt (und es scheint auch etwas dran zu sein), geht es bei Hella um Licht. Genauer gesagt, haben die Lippstädter (Nordrhein-Westfalen) mit Petroleum-Lampen für Kutschen begonnen und sind die rasante Entwicklung bis heute mitgegangen.

Dieses Unternehmen sei hier aus zwei Gründen erwähnt: Erstens mit über 100 Jahren an Firmengeschichte als Gegenpol zum heiß glühenden Tesla und zweitens, um darauf hinzuweisen, dass wir es in dieser Branche nicht nur mit Autoherstellern, sondern eben auch mit Zulieferern zu tun haben.

Zu Autos hat jeder eine Meinung

In den nächsten zwei Wochen ist aber Deine gefragt. Wie immer an dieser Stelle, möchten wir darauf hinweisen: Reden ist Silber, voten ist Gold! Und zu Beidem möchten wir Dich ermutigen.

Es kommen immer wieder Stimmen aus der Community, die meinen, dass es bekanntere Unternehmen leichter hätten, im Fonds zu bleiben, während der ein oder andere "hidden champion" aufgrund von Unwissenheit rausgewählt wird. Wir sagen: Tu was dagegen! Nicht zuletzt wirst Du dafür auch belohnt.