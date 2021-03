Die Suche kann beginnen!

29. März 2021 09:30

Pandiemiebedingt fällt Ostern dieses Jahr bei vielen von uns etwas abgespeckter aus. Das gilt jedoch nicht für Own360! Für Dich heißt es die kommende Woche: Augen offenhalten! Denn die nächsten Tage bis zum Ostermontag ist auf der Own360 App große Ostereiersuche angesagt.

Konkret gilt es in den kommenden Tagen die Augen nach den sogenannten Easter Eggs offen zu halten und damit an einer Art virtuellen Ostereiersuche teilzunehmen. Easter Eggs sind auch bekannt als Bezeichnung für eine versteckte Überraschung in diversen Medien, aber auch Computerprogrammen. Beispielsweise erscheint nach einer bestimmten Tastenkombination etwas Lustiges auf dem Bildschirm einer Software oder es öffnet sich ein Geheimlevel im Computerspiel.

Die ersten Easter Eggs

Warren Robinett gilt als Erfinder der sogenannten Easter Eggs in Computerspielen. Er war es, der 1978 seinen Namen im Computerspiel “Adventure” verewigte. In einem geheimen Raum seiner digitalen Spielwelt platzierte er die Botschaft: "Entwickelt von Warren Robinett". Robinett schoss mit diesem digitalen Spaß gegen seinen Arbeitgeber Atari. Denn um Abwerbungen zu vermeiden, gehörte es zur Firmenpolitik von Atari, die Namen der Entwickler zu verschweigen. Robinett wollte das nicht hinnehmen und versteckte seinen Namen einfach in seinem Programm.

Doch das Verstecken kleiner Informationen ist selbst in der Kunstgeschichte keine Seltenheit und kann bereits seit der Renaissance (15. und 16. Jahrhundert) nachgewiesen werden. Beispiele dafür sind versteckte Signaturen, Porträts des Künstlers oder anderer Personen in Nebenfiguren.

Du willst selbst Osterhase spielen?

Kennst Du selber ein Beispiel für ein oben beschriebenes Easter Egg zu einem Deiner Unternehmen? Dann teil es gern mit dem Rest der Community. Je mehr Besonderheiten aufgedeckt werden können, desto größer der Spaß!