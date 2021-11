Deutsche High-Tech-Ingenieurskunst

10. November 2021 09:00

Das von Werner von Siemens und Johann Georg Halske 1847 in Berlin gegründete Unternehmen zählt heute zu den führenden Technologie-Konzernen der Welt. Gefertigt und betreut werden so unterschiedliche Dinge wie Züge, Turbinen, Röntgensysteme, Getriebe, Brandmelder, Hochspannungsleitungen oder Windräder. Zudem bietet Siemens Lösungen für hochkomplexe Bereiche wie die Organisation des öffentlichen Verkehrs, oder die Entwicklung von intelligenten Stromverteilungsnetzen. Jedes Jahr meldet Siemens tausende Patente an. Eine der großartigen Erfindungen von Siemens war 1879 auch die weltweit erste Elektrolokomotive.





Insgesamt hat die Siemens AG 850.000.000 Namensaktien ausgegeben. Im Aktienregister sind rund 826.000 Aktionäre eingetragen. Die Aktionärsstruktur auf Basis ausstehender Aktien im August 2021 ist die folgende: Den größten Anteil machen mit 65 % institutionelle Investoren aus. 20 Prozent halten Privatanleger, 9 % nicht identifizierbare Anleger und 6 % die Siemens Familie, sprich Familienmitglieder und von der Familie gegründete Stiftungen.

Siemens Energy und Siemens Healthineers

Siemens Energy und Siemens Healthineers entstanden durch die Abspaltung von der Siemens AG. Die Aktien des neuen Energie-Unternehmens werden seit dem 28. September 2020 an der Börse gehandelt. Seitdem hält die Siemens AG 35 % der Anteile.

Die Siemens Healthineers AG ist die Muttergesellschaft, unter der die Tochtergesellschaften für die medizintechnischen Aktivitäten der Siemens AG zusammengefasst sind. Der Name „Healthineers“ ist ein Kofferwort aus „healthcare“, „engineer“ und „pioneer“.