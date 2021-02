Deine Mittel gegen die Krankheit

8. Februar 2021 16:30

Willkommen zum sechsten Teil unserer Own360 > Coronavirus Reihe. Eine Reihe, die veranschaulichen soll, wie zentral die Rolle Deiner Unternehmen im Kampf gegen Sars-Cov-2 ist. Und was jeder von uns dazu beitragen kann, weitere Infektionen und damit die weitere Ausbreitung des Virus zu vermeiden.

In dieser Reihe haben wir letzte Woche bereits das Virus selbst diskutiert und welche Maßnahmen im Umgang mit dem Virus helfen. Wir haben durchleuchtet, wer von Deinen Unternehmen involviert ist, sei es durch die Produktion von Masken, Desinfektionsmittel oder die Bereitstellung diverser Testverfahren zur Diagnose. Am Freitag haben wir die Impfhelden vor den Own360-Vorhang gebeten und Euch gefragt, ob Sanofi/GSK trotz Rückschlags weiter an einem eigenen Impfstoff arbeiten oder die Kapazitäten lieber für die Herstellung der Impfstoffe anderer Unternehmen bereitstellen sollen. Der Blick aufs Zwischenergebnis verrät nach etwa 1.100 abgegebenen Stimmen: Sechs von zehn Own360-Usern sind fürs Weiterforschen.

Heute sind wir bei den Medikamenten angelangt. Medikamente gegen Covid-19.

Medikamente gegen Corona?

Es wird immer deutlicher, dass zur Bekämpfung der Pandemie die Entwicklung von Medikamenten zur Prävention und Behandlung des Virus eine große Rolle spielen wird. Mehrere Behandlungsmöglichkeiten erhöhen nicht nur die Wahrscheinlichkeit, Patienten auf der ganzen Welt zu erreichen und zu behandeln, sondern können darüber hinaus für bestimmte Bevölkerungsgruppen mit höherem Risiko besonders wichtig sein.

Was gibt es für Medikamente?

Im Fokus stehen insbesondere Arzneimittel, die schon gegen eine andere Krankheit zugelassen oder zumindest in der Entwicklung stecken. Denn diese für weitere Indikationen wie die Behandlung von Covid-19 zuzulassen, kann schneller gelingen als eine Neuentwicklung. Pharmaforscher sprechen von einem “Repurposing” der Medikamente, auch Umwidmen genannt. Bei Covid-19 gehören diese Medikamente meist zu einer der folgenden vier Gruppen:

Antivirale Medikamente die einst gegen Ebola, Hepatitis C, Grippe, SARS oder MERS (zwei andere Coronaviren-Krankheiten) entwickelt wurden. Sie sollen verhindern, dass die Viren in Körperzellen eindringen oder sich dort vermehren.

Herz-Kreislauf-Medikamente, die z.B. gegen Blutgerinnsel oder Herzkrankheiten entwickelt wurden. Sie sollen Komplikationen durch eine Covid-19-Erkrankung verhindern.

Dämpfende Immunmodulatoren, die z.B. gegen Rheumatoide Arthritis oder entzündliche Darmerkrankungen entwickelt wurden. Sie sollen bei schwerem Lungenbefall die Abwehrreaktionen des Körpers so begrenzen, dass diese nicht noch mehr Schaden anrichten als die Viren selbst.

Medikamente für Lungenkranke, die z.B. gegen Lungenfibrose entwickelt wurden. Sie sollen verhindern, dass die Lunge der Patienten das Blut nicht mehr mit genug Sauerstoff versorgen oder sich nicht richtig reparieren kann.

Wer forscht mit?

Die Liste der Pharmaunternehmen ist lang. Die Liste mit Medikamenten, die im Rahmen zahlreicher Studien getestet werden, ist noch länger. Wir präsentieren eine kleine Auswahl an Projekten Deiner Unternehmen:

Antivirale Medikamente

Da wäre z.B. Remdesivir von Gilead Sciences, das ursprünglich vergeblich gegen Ebola-Infektionen entwickelt wurde. In mehreren klinischen Studien konnte das Medikament bei Probanden in bestimmten Krankheitsstadien die Krankheitsdauer um einige Tage zu verkürzen. Daraufhin erhielt es für die Covid-19-Behandlung u.a. eine Emergency-Use-Zulassung in den USA und im Juli 2020 auch eine bedingte Zulassung in der EU. Etwa die Hälfte aller der in den USA stationär behandelten Covid-19-Patienten erhalten - Stand Januar 2021 - Remdesivir

Herz-Kreislauf-Medikamente

AstraZeneca erprobt in einer Studie, ob sein Medikament Dapagliflozin das Auftreten schwerer Komplikationen wie Organversagen bei Covid-19-Patienten verhindern kann. Zugelassen ist das Medikament bisher für die Therapie von Diabetes Typ 2. In Studien konnte es aber auch der Entwicklung von Herzinsuffizienz entgegenwirken.

Ambrisentan, ein Medikament von GSK ist zugelassen zur Behandlung von Bluthochdruck in den Lungengefäßen. Es weitet die Lungengefäße und verbessert so unter anderem die Sauerstoffaufnahme ins Blut. Das Medikament soll nun in Kombination mit Dapagliflozin gegen Covid-19 erprobt werden.

Dämpfende Immunmodulatoren

Novartis führt eine klinische Studie mit seinem Immunmodulator Canakinumab in vielen Ländern durch, u.a. auch in Deutschland. Der Wirkstoff ist zugelassen zur Behandlung mehrerer Autoimmunkrankeiten.

Abatacept von Bristol Myers Squibb hemmt die volle Aktivierung von T-Zellen (Untergruppe der weißen Blutkörper, Leukozyten) und ist bereits gegen Rheumatoide und Psoriasis-Arthritis (chronische Gelenkentzündung) zugelassen. Das Medikament wird künftig im Rahmen einer umfangreichen Studie des US-amerikanischen National Institutes of Health bei Covid-19-Patienten erprobt.

Die Immunreaktionen dämpfen soll auch Lanadelumab, ein Wirkstoff von Takeda, der noch keinerlei Zulassung hat, jedoch im Rahmen einer großangelegten Studie an stationär behandelten Covid-19-Patienten erprobt wird. Das Medikament soll zusätzlich Flüssigkeitsansammlungen in der Lunge entgegen wirken.

Medikamente anderer Art

Einige Medikamente, für die eine Umwidmung in frage käme, lassen sich in keine der genannten Kategorien einordnen. Sie werden erprobt, weil man sich eine antivirale oder immundämpfende Wirkung erhofft.

Bereits anderweitig zugelassen, nämlich gegen Milben und parasitische Fadenwürmer (Flussblindheit), sind Medikamente mit Ivermectin, einem Wirkstoff aus der Forschung von MSD. Er wird in Studien darauf erprobt, ob er Covid-19-Patienten helfen kann. Denn zwei Auswertungen von Ergebnissen jeweils mehrerer Studien kamen zum Ergebnis, dass das Medikament die Rate von Krankenhauseinweisungen verringern kann und die Lebensgefahr senkt.

Sollte Dein Wissensdurst damit noch nicht gestillt sein, findest Du weitaus mehr Details auf der Seite vfa - Die forschenden Pharmaunternehmen. Ob eine Frage aus diesem Artikel es auch ins morgige BizQuiz schafft, bleibt noch offen :-)