Das war unser Bilanzbildungsquiz!

13. April 2021 18:24

Weiter unten kommst Du auch direkt zu den heutigen Fragen inklusive Auflösungen :-)

Frage 1

Will man wissen wie ein Unternehmen wirtschaftlich dasteht, blickt man vorzugsweise ...





… in die Allianz.

… in die Bilanz.

… in die Kulanz.





Frage 2

Mayr-Melnhof arbeitet unter anderem an … Verpackungslösungen.





faserbasierten

baserfasierten

paraphrasierten

Frage 3

Erwartet ein Unternehmen künftige Forderungen bezahlen zu müssen, bildet es …





eine Vorstellung.

eine Nachstellung.

eine Rückstellung.





Frage 4

Ein führender internationaler Verpackungs-Hersteller heißt...





Maier-Melnhof Karton AG.

Mayer-Melnhof Karton AG.

Mayr-Melnhof Karton AG.





Frage 5

Auf welcher Seite der Bilanz befindet sich das Umlaufvermögen?





Linke Seite (Aktiva)

Rechte Seite (Passiva)

Gehört nicht in die Bilanz





Frage 6

Wer alle Aktiva einer Bilanz zusammenzählt und von dieser Summe alle Passiva abzieht, der erhält…





zwangsläufig null.

die Bilanzsumme.

die doppelte Bilanzsumme.





Frage 7

Was befindet sich im Anlagevermögen der Mayr-Melnhof Karton AG?





Kartonmaschinen

Vorräte an Faltschachteln

Forderungen an Lieferanten





Frage 8

Mayr-Melnhof hatte zuletzt Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 268,4 Mio Euro. Sie finden sich…





im Eigenkapital.

unter den Aktiva.

in den Passiva.





Frage 9

Zuletzt finanzierte MM Käufe in Polen u. Finnland fremd. Wie viel Zinsen zahlte man Gläubigern dafür?





0.- % p.a.

Durchschnittlich 1,5% p.a.

Im Schnitt 6% p.a.





Frage 10

Aktien verbriefen was?





Rückstellungen

Eigenkapital

Fremdkapital

Frage 1

Will man wissen wie ein Unternehmen wirtschaftlich dasteht, blickt man vorzugsweise ...





… in die Allianz.

… in die Bilanz.

… in die Kulanz.





Die Bilanz ist die finanzielle Basis eines jeden Unternehmens. Sie ermöglicht es unternehmensfremden Menschen wie uns Investoren einen Eindruck davon zu bekommen, wie das bilanzierende Unternehmen wirtschaftlich dasteht.





Frage 2

Mayr-Melnhof arbeitet unter anderem an … Verpackungslösungen.





faserbasierten

baserfasierten

paraphrasierten

Faserbasierte Verpackungslösungen waren gesucht. Mayr-Melnhof arbeitet dabei an Verpackungen aus erneuerbaren Ressourcen. Damit will eine plastikfreie Zukunft unterstützen.





Frage 3

Erwartet ein Unternehmen künftige Forderungen bezahlen zu müssen, bildet es …





eine Vorstellung.

eine Nachstellung.

eine Rückstellung.





Wenn Mitarbeiter in Pension gehen, sind die Ausgaben meist vorab gut einschätzbar. Darum bildet das Unternehmen schon während der aktiven Arbeitszeit seiner Mitarbeiter Pensionsrückstellungen. Rückstellungen werden aber auch vor Prozessen, oder Steuerzahlungen gebildet.





Frage 4

Ein führender internationaler Verpackungs-Hersteller heißt...





Maier-Melnhof Karton AG.

Mayer-Melnhof Karton AG.

Mayr-Melnhof Karton AG.





Da liest man etwas hundert Mal und dann ist es doch nicht so klar. Die Frage war gemein. Aber in der Buchhaltung kommt es auf jedes noch so winzige Detail an. Die Mayr-Melnhof Karton AG war gesucht.





Frage 5

Auf welcher Seite der Bilanz befindet sich das Umlaufvermögen?





Linke Seite (Aktiva)

Rechte Seite (Passiva)

Gehört nicht in die Bilanz





Auf der Aktivaseite, also links, finden sich alle Vermögensgegenstände des Unternehmens. Diese Aktivaseite wiederum gliedert sich in Anlage- und Umlaufvermögen auf.





Frage 6

Wer alle Aktiva einer Bilanz zusammenzählt und von dieser Summe alle Passiva abzieht, der erhält…





zwangsläufig null.

die Bilanzsumme.

die doppelte Bilanzsumme.





Die Bilanzsumme zeigt, wie viel ein Unternehmen besitzt. Auf der Vermögensseite von MM standen 2020 z.B. exakt 2,3966 Mrd. Euro bei den Aktiva. Wie dieses Vermögen in dieser Höhe finanziert wurde, zeigt die Passiva-Seite. Zieht man das eine vom anderen ab, muss eine saubere Null dastehen.





Frage 7

Was befindet sich im Anlagevermögen der Mayr-Melnhof Karton AG?





Kartonmaschinen

Vorräte an Faltschachteln

Forderungen an Lieferanten





Zum Anlagevermögen gehören gemeinhin alle Gegenstände, die dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen sollen. Im Falle von Mayr-Melnhof sind das die Kartonmaschinen. Sie braucht man, um beispielsweise Faltschachteln herzustellen. Letztere zählen wiederum zum Umlaufvermögen.





Frage 8

Mayr-Melnhof hatte zuletzt Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 268,4 Mio Euro. Sie finden sich…





im Eigenkapital.

unter den Aktiva.

in den Passiva.





Verbindlichkeiten zählen zu den Passiva. Zu den Verbindlichkeiten zählen Lieferverbindlichkeiten, Anleihen, aber auch Kredite. Denn Unternehmen finanzieren sich typischerweise fremd, auch um höhere Eigenkapitalrenditen erwirtschaften zu können. Stichwort Fremdfinanzierung:





Frage 9

Zuletzt finanzierte MM Käufe in Polen u. Finnland fremd. Wie viel Zinsen zahlte man Gläubigern dafür?





0.- % p.a.

Durchschnittlich 1,5% p.a.

Im Schnitt 6% p.a.





IR-Verantwortlicher Stephan Sweerts-Sporck verriet es uns im Exklusiv-Interview. Nicht mehr als 1,5% im Schnitt muss MM Fremdkapitalgebern jährlich für das geborgte Geld zahlen. Ein gutes Zeichen: Heißt es doch, dass Fremdkapitalgeber dem MM-Geschäftsmodell vertrauen.





Frage 10

Aktien verbriefen was?





Rückstellungen

Eigenkapital

Fremdkapital





Aktien sind Urkunden, die Anteile am Eigenkapital verbriefen. Und ihre Fondsanteile vermehrt haben gerade alle, die das gewusst haben. Herzlichen Glückwunsch dazu!