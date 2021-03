Das Methusalem-Rohr: Ein Close Up

11. März 2021 16:30

Ob für Wasser, Strom oder Gas: Rohrsysteme aus Kunststoff sorgen für einen sicheren Transport. Um den wertvollen Rohstoff langlebiger zu machen, hat sich Pipelife ambitionierte Recyclingziele gesetzt. Damit unterstützt die Wienerberger-Tochter die EU-Kunststoffstrategie und trägt zum zukünftigen Ziel einer Kreislaufwirtschaft bei.

Lebensdauer von Kunststoffen verlängern

Jedes Jahr verarbeitet Pipelife hunderttausende Tonnen Kunststoffe – vor allem Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und Polvinylchlorid (PVC). Viele der daraus hergestellten Rohre halten 100 Jahre und länger. Mithilfe von Recycling lässt sich die Lebensdauer des Materials erweitern. Damit fördert Pipelife das avisierte Ziel von CEO Heimo Scheuch, eine vollständige Kreislaufwirtschaft zu errichten – sie ist ein Pfeiler der Nachhaltigkeitsstrategie 2020+ von Wienerberger im Umweltbereich.

Für die Zukunft werden zwei Ziele verfolgt: „Wir wollen unsere Produkte zu 100 Prozent recycelbar machen. Künftig können wir ein Rohr aus der Erde nehmen, das Material aufbereiten und daraus wieder ein neues Rohr herstellen“, erklärt Zoran Davidovski, Head of R&D and Sustainability bei Pipelife. Zum anderen gilt es sicherzustellen, dass die eingesetzten Materialien wiederverwertet werden: „Indem wir den Kunststoffen ein zweites oder drittes Leben geben, vermeiden wir, dass diese in der Landschaft und in den Ozeanen enden.“

Erfolge beim Einsatz von Recyclingmaterial

Dass der Einsatz von Pipelife fruchtet, belegt der wachsende Anteil an Sekundärrohstoffen. Lag dieser 2017 noch bei 67 Kilogramm, waren es 2019 bereits 85 Kilogramm pro produzierter Tonne. Vereinfacht ausgedrückt: Von den 740.000 Rohrkilometern, die im vergangenen Jahr verkauft wurden, bestanden umgerechnet bereits 62.900 Kilometer aus recyceltem Kunststoff. Das entspricht einer Strecke von 1,6 Mal rund um die Welt.

Die Entwicklung schreitet voran: Ein neues Kabelrohr besteht bereits zur Gänze aus Sekundärmaterial, weitere Projekte sind am Entstehen. Eines davon betrifft mehrschichtige Kunststoffrohre in Deutschland und Tschechien. Sie haben innen und außen eine dünne Schicht aus neuem Material, die mittlere Rohrschicht ist aus recyceltem Kunststoff. Auf diese Weise lassen sich bei solchen Rohren rund 80 Prozent Sekundärrohstoff und 20 Prozent Neumaterial einsetzen.

Qualität und Normen als Knackpunkte

„Eine der größten Herausforderungen ist, am Markt die für das jeweilige Produkt erforderliche Kunststoffart in der passenden Qualität zu finden“, sagt Theodora Rompoti. Als Head of International Plastics Raw Materials Purchasing verantwortet sie den Einkauf der Rohstoffe für alle Pipelife-Unternehmen. Die meisten Sekundärrohstoffe stammen von Produkten wie Kunststoffflaschen und anderen Kunststoffabfällen. Diese werden in Form von Pellets oder Pulver zugekauft und in neuen Produkten verarbeitet.

Eine weitere Hürde sind die rechtlichen Normen, insbesondere in Europa. Aktuell dürfen Sekundärrohstoffe nur für bestimmte Anwendungen – wie Abwasser, Kabelschutz oder Drainage – eingesetzt werden. Bei Hochdruckrohren oder Rohren zur Wasserversorgung ist die Verwendung beispielsweise nicht erlaubt.

Best Practice: Das Rohr mit drei Leben

Pipelife Niederlande entwickelt ein Rohr mit drei Leben: Das Kunststoffrohr wird bis zu dreimal wiederverwendet, sodass sich die Lebensdauer auf mehr als 300 Jahre verlängert. Sichtbar ist dies an der Rohrfarbe. Was als gelbes Niederdruck-Gasrohr beginnt, kann in einen rot eingefärbten Kabelschutz umgewandelt und dann zu einem grau eingefärbten Abwasserrohr wiederaufbereitet werden.

Recyclingtechnologien mit Potenzial

Aufgrund ihrer Zusammensetzung oder rechtlicher Vorgaben stößt das mechanische Recycling bei manchen Kunststoffen an Grenzen. Hier könnten künftig weitere Verfahren zum Einsatz kommen. Mit chemischem Recycling lassen sich auch Kunststoffe aus unterschiedlichen Materialien verwerten. Dazu werden sie in das Grundmolekül Ethyl zerlegt. Die Entwicklung dieser Technologie steht am Beginn. Zudem ist Pipelife auch auf der Suche nach nichtfossilen, biobasierten Rohstoffen.

Bereits 2020 soll der Anteil an Sekundärrohstoffen in Pipelife-Rohren auf 90 Kilogramm pro Tonne steigen. Dazu wird in erster Linie das mechanische Recycling von Wertstoffen ausgebaut. Auch das chemische Recycling bietet aus Sicht des Unternehmens Chancen für die Zukunft. Parallel dazu wird der Anteil interner Sekundärrohstoffe erhöht. Weiteres Potenzial eröffnen die Sortierung der Materialien und der Recyclingprozess.

Ausblick: Innovationen für die Zukunft

Die Nachfrage nach Produkten aus recyceltem Material steigt – gleichzeitig erwarten die Kunden dieselben hochwertigen Eigenschaften und die gleiche Lebensdauer wie bei neuen Materialien. Um die langfristige Performance zu beurteilen, setzt man auf ausführliche Tests. Die Beständigkeit von Rohren gegenüber Rissen wird in Labortests und realen Anwendungen beobachtet.

Wie stehst Du zum Kunststoffrohr mit drei Leben? Ein Konzept für die Zukunft oder ein unrealistischer Maßstab?