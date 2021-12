Das ist das Haus vom Nikolaus

13. Dezember 2021 09:20

Das Kalendertürchen 5 wurde dieses Jahr großzügigerweise bereitgestellt von der S IMMO AG. 40 360's, sprich 400 Euro, werden unter allen Usern verlost, die ein Haus für den Nikolaus fertigen und dieses in der OWN360 App oder auf Social Media mit uns teilen.

Auf diese Weise haben uns in den letzten Tagen über 110 Bauwerke erreicht, die an Kreativität nicht zu überbieten sind. Vom Lebkuchen über Lego bis hin zu Holz, Papier und Nudeln wurde zu den unterschiedlichsten Baumaterialien gegriffen. Der ein oder andere Architekt unter Euch hat auf virtuelle Art und Weise teilgenommen oder den Schnee genutzt, um ein Häuschen zu entwerfen.

Die schwerste Entscheidung seit langem

Bei Gewinnspielen solcher Art tut sich die Losfee jedes Mal besonders schwer. Denn aus über 110 Teilnahmen einen Gewinner zu küren, fällt ihr nicht leicht! Darum musste der Lostopf entscheiden.

Bevor wir gleich den Gewinner verkünden, wollen wir uns nochmal bei allen Teilnehmern für die kreativen Bauwerke bedanken! Ein kleines Best of teilen wir auch noch in unserer Instagram bzw. Facebook Story mit Euch, was dann im Anschluss auch im Instamgram Highlight "Community" zu sehen sein wird.

And the winner is...

Al3x26 Dein Haus aus Lebkuchen ist bunt, zuckersüß und wurde zum Gewinnerhaus ernannt. Damit gratulieren wir Dir zu Deinem Gewinn und wünschen Dir viel Freude damit!