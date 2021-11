Bulgarien: Land der Kontraste

5. November 2021 16:00

Bulgarien liegt in der Osthälfte der Balkanhalbinsel, ist rund 110.000 km² groß und zählt knapp sieben Millionen Einwohner:innen. Südlich grenzt das Land an die Türkei und Griechenland, im Westen an Nord-Mazedonien und Serbien und im Norden an Rumänien. Neben der Hauptstadt Sofia zählen Plovdiv, bekannt für seine antiken Stätten, und Burgas, die Industriemetropole am Schwarzen Meer, zu den bekanntesten Städten.

Politik und Wirtschaft im Aufschwung

Die bulgarische Wirtschaft entwickelt sich sehr dynamisch, besonders seit dem EU-Beitritt im Jahr 2007 haben sich die wirtschaftlichen Beziehungen mit Europa gefestigt. Im Vergleich zur Westeuropa hat Bulgarien aber noch in vielen Punkten Aufholbedarf.

Gute Beziehungen mit Österreich

Für Österreichs Wirtschaft ist Bulgarien ein wichtiger Partner. In den Jahren vor der Pandemie hat sich besonders der Warenexport von Österreich nach Bulgarien sehr gut entwickelt. 2019 stiegen die österreichischen Warenexporte nach Bulgarien im Vergleich zu 2018 um 11,3 % auf 817,9 Millionen Euro, die Importe aus Bulgarien um 1,7 % auf 528 Millionen Euro. Exportschlager sind Maschinen und mineralische Brennstoffe, aber auch Kupfer und daraus hergestellte Waren sind gefragte Ausfuhrgüter.

Schienengüterverkehr in Bulgarien

Das Schienennetz in Bulgarien ist rund 4.000 Kilometer lang und umfasst alle größeren Ortschaften des Landes. In unzugänglicheren Gegenden des Landes sowie auf passagierarmen Strecken sind Schmalspurbahnen unterwegs. Als die erste Eisenbahnlinie 1866 auf dem Gebiet der heutigen Republik Bulgarien eröffnet wurde, stand Bulgarien noch unter osmanischer Herrschaft. Die 224 Kilometer lange Strecke führt vom Donauhafen Russe zum Schwarzmeerhafen Warna. Sie wurde hauptsächlich für den Güterverkehr errichtet und ist bis heute die Hauptader des Güterverkehrs und von großer Bedeutung für den Transport von Waren zwischen dem Schwarzen Meer und Europa.

Die RCG in Bulgarien

Die ÖBB RCG bietet in Bulgarien die gesamte Palette einer international agierenden Bahnspedition an. So unterstützt man Kunden dabei, Märkte in Zentral-, Süd- und Osteuropa zu erschließen. Die aus verschiedenen Ländern eintreffenden Einzelwagen werden an Zugbildungsstellen zu Ganzzügen zusammengestellt.

TransFER Budapest–Balkans

In Ganzzügen bringt man Waren hochfrequent nach Griechenland, Serbien, Nord-Mazedonien, in den Kosovo, Albanien, Bulgarien, in die Türkei und umgekehrt. Spezialisiert ist man auf Branchen der Mineralöl- und Baustoffindustrie sowie Consumer Goods. Neben Bahntransporten bietet die RCG in Bulgarien auch Lkw-, Container- und Luftfrachttransporte, sowie Überseetransporte an und erbringt Zusatzleistungen wie Lkw-Vor- und Nachläufe. In diesem Jahr hat man über den TransFER Budapest–Balkans bereits 64.000 Nettotonnen Güter transportiert. Dabei handelt es sich vorwiegend um den Transport von Baumaterialen, Chemikalien und Stahl.