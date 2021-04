Buch der Woche – 21. Auflage

6. April 2021 15:30

„Die Mittelschicht ist selbst schuld an ihrer finanziellen Lage, sie handelt dumm. Wir sind Konsumidioten und liefern uns so dem Finanzsystem aus. Kleinanleger lassen sich abzocken. Wahrer Leistungswille fehlt. Wir wollen frei sein, sind aber durch Schulden gefesselt.“ So lauten die Worte des Investmentbankers Gerald Hörhan auch bekannt als Investment Punk.

Sein Titel “Warum ihr schuftet und wir reich werden” wird als provokant und schonungslos ehrlich beschrieben. Doch er soll dem Leser einen Weg aufzeigen, sich aus dem Hamsterrad zu befreien. Wer und was genau hinter dem aktuellen Buch der Woche steckt, erfährst Du hier.

Über den Autor

Hörhans Affinität für Zahlen stellte der Österreicher bereits im Alter von 18 Jahren mit der Silbermedaille bei der internationalen Mathematik-Olympiade 1993 in Istanbul unter Beweis. Es folgte ein Studium der angewandten Mathematik und Wirtschaft an der Harvard University und ein Job als Analyst für Fusionen und Übernahmen bei der Privatbank JPMorgan Chase & Co. in New York. Später war Hörhan auch als Berater bei McKinsey & Company in Frankfurt tätig.

Über sich selbst sagt er: „Bereits mit 13 Jahren wusste ich, dass das Durchschnittsleben der Mittelschicht – Arschkriechen, Sachbearbeiter Job, Eigenheim auf Pump, Konsumschulden, keine Kohle und keine Freiheit – nicht das ist was ich will. Und ich erkannte rasch, dass nachhaltiger Erfolg harte Arbeit und Disziplin voraussetzt. Diese Eigenschaften waren auch der Grundstein für den Aufbau meiner Unternehmensgruppe im Bereich Investment Banking und Immobilien. Neben meiner Tätigkeit als Unternehmer und Investmentbanker ist mir die wirtschaftliche Bildung, insbesondere von jungen Menschen, ein großes Anliegen.“ Und damit direkt zurück zu seinem Titel:

“Warum ihr schuftet und wir reich werden”

Sein Buch Investment Punk ist geprägt von der These, dass das aktuelle Wirtschaftssystem, bestehend aus Staaten, Weltkonzernen und Medien, der Mittelschicht ein falsches Bild vermittelt. Denn diese lernt, dass sie für private Investitionen den Aufbau von Schulden nicht vermeiden kann. Doch genau das führe zu einer Abhängigkeit und ließe eigene Träume und Visionen platzen.

Seine Lösung liegt darin, das System zu hinterfragen und sich von den Konventionen der Mittelschicht zu befreien. Und welche Vorschläge Hörhan dahingehend parat hält, erfährst Du im aktuellen Buch der Woche!

