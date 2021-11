Aus der Steiermark in die Welt

25. November 2021 11:00

Das heute kanadisch-österreichische Unternehmen ist ein führender internationaler Automobilzulieferer und gilt dabei als markenunabhängig. So fertigt Magna beispielsweise in Graz (Ö) Karosserieteile sowohl für Mini (BMW) als auch Mercedes (Daimler), baut aber beispielsweise mit der legendären Mercedes G-Klasse oder dem BMW 5er auch ganze Autos zusammen. In Deutschland hat man 2015 mit der Übernahme des Getriebeherstellers Getrag von sich Reden gemacht. Magna wurde 1957 unter dem Namen „Multimatic“ vom Steirer Franz Strohsack - heute bekannt als Frank Stronach - gegründet und ist mittlerweile ein führender Lieferant insbesondere für den europäischen Automobilbaumarkt.

Im Pandemiejahr 2020 erzielte Magna International einen Jahresumsatz von 32,6 Milliarden Dollar. Dabei entfallen rund 97 % der Umsätze auf über 50 verschiedene Kunden. Magna International steht und der Leitung von Seetarama (Swamy) Kotagiri.