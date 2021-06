Audi: Der Owncast ist da!

22. Juni 2021 16:00

Wir sind genauso gespannt wie Ihr: Wie wird die erste Folge des Own360 Podcasts ankommen? Eines vorweg: Wir erheben nicht den Anspruch, gleich der beste Finanzpodcast der Welt zu sein. Wir wollen – wie auch an vielen anderen Stellen in der App – mal etwas Neues ausprobieren. Ziel unserer Podcasts ist es, Euch einen noch besseren Einblick in die Welt des Fondsmanagements und des Investierens insgesamt zu geben.

Jetzt ist es also soweit: Wir sind (auch) Podcast. Und Ihr habt es Euch sicherlich gedacht: Es geht nicht um Audi. Die Lateiner unter Euch werden wissen, dass Audi so viel heißt wie: Horch! Und wir freuen uns über jeden, der einmal hinein horcht. Eigentlich wollten wir die Folgen nicht so lang gestalten, aber meistens kommt immer und immer nie, wie man es sich denkt. Aber, was wollen wir mit dem Podcast eigentlich?





ACHTUNG: Wenn Ihr den Podcast anhört, nicht weiterscrollen. Sonst schaltet er sich ab. Ihr könnt aber die App schließen und den Podcast weiterhören.

Unsere Botschaft

Wir wollen, dass die Botschaft von Own360 wirklich bei allen Menschen da draußen angekommt. Dieses Ziel motiviert uns jeden Tag aufs Neue. Und wer wäre besser dafür geeignet, die Botschaft – nein, die Leidenschaft von Own360 – besser zu vermitteln als unser Thomas selbst? Deswegen haben wir ihn vors Mikrofon gebeten.

Unsere Themen

Ob Ihr es glaubt oder nicht, die Idee eines Podcasts begleitet uns schon lange. Und nach langem Hin und Her haben wir jetzt beschlossen, es einfach zu tun. Mikrofone bestellt, natürlich über Amazon, Themen definiert, natürlich mit Bezug zu Own360 und auch Unternehmen angesprochen, wie in unserer ersten Folge u.a. Coca-Cola.

Eure Meinung

Wir freuen uns, wenn wir mit Euren Rückmeldungen, Anregungen und Ideen den Podcast gemeinsam (weiter-)entwickeln können. Wir starten jetzt einmal mit der ersten Folge, freuen uns aber über jede Anregung beziehungsweise jedes Thema oder jede Frage, die wir in den kommenden Folgen besprechen sollen.

Gebt uns also gerne Feedback und lasst uns gemeinsam einen neuen Own360 Klassiker entwickeln. Audi rein!