Atos, der Streber?

12. Februar 2021 10:50

Bei Atos handelt es sich um den weltweit führenden Anbieter digitaler Transformation. Mit über 100.000 Mitarbeitern in 73 Ländern beläuft sich der Jahresumsatz auf rund 12 Milliarden Euro. Cloud, Cybersecurity und High Perfomance Computing zählen zu den Spezialgebieten. Dazu kommen zahlreiche weitere Lösungen wie etwa Big Data und Digital Workplace. Darüber hinaus gibt’s Services von der hauseigenen Marke Worldline, dem europäischen Marktführer für Zahlungs- und Transaktionsdienste.

Atos steht gemeinsam mit 23 anderen Unternehmen aktuell in der Branche Software & Services zur ESG-Abstimmung. Oftmals stimmen wir eher für die Unternehmen, die uns bereits bekannt sind. Doch dabei könnten wir so manchen Hidden Champion übersehen. Ob Atos dazu gehört? Das schauen wir uns jetzt an.

Zum vierten Mal in Folge Bestnote

Die Franzosen erhielten im Herbst 2020 zum vierten Mal in Folge die Bestnote Triple A im MSCI ESG-Ranking. Im Branchenvergleich gehört Atos zu den besten vier Prozent der Unternehmen in Sachen Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Standards.

Philippe Mareine, Chief Digital & Transformation Officer sowie Head of CSR bei Atos, äußert sich folgendermaßen zu der Bestnote: “In diesem Jahr durchlebt die Welt eine beispiellose globale Krise, die uns einer Ära der Verantwortung näherbringt. Für uns bedeutet dies, bis 2035 Netto-Null-Kohlenstoffemissionen zu erreichen. Damit gehen wir über die anspruchsvollen Empfehlungen des Pariser Abkommens hinaus, fördern im Einklang mit unserer "Raison d‘Être" einen integrativen und gesicherten digitalen Arbeitsplatz und unterstützen unsere Kunden bei der Dekarbonisierung und ihrer digitalen Verantwortung. Wir begrüßen die Anerkennung durch den MSCI, die unsere Bemühungen weiter untermauert.”

Der Streber unter den Software-Dienstleistern?

Denn mit dem MSCI-Ranking ist’s noch nicht vorbei. 2019 und 2020 durfte das Unternehmen zahlreiche weitere Auszeichnungen entgegennehmen. Darunter Platz 1 im Dow-Jones-Sustainability-Index (europa- und weltweit) im IT- und Software-Dienstleistungssektor und Gold für seine Leistungen im CSR-Bereich überreicht von EcoVadis.

Hier spielt sicherlich mit rein, dass der Konzern der weltweite IT-Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele ist.

Atos’ Umwelt-Bemühungen

Von 2012 bis Ende 2019 konnte Atos seine absoluten CO2-Emissionen um 58 Prozent reduzieren. Auf lange Sicht will der IT-Dienstleister die Kohlenstoffintensität bis 2050 um 86 Prozent gegenüber 2012 reduzieren. Dieses Ziel orientiert sich am Pariser Klimaabkommen, das langfristig eine Begrenzung der globalen Erwärmung auf zwei Grad Celcius anstrebt.

Um das Ziel zu erreichen hat Atos ein Umweltprogramm ins Leben gerufen, das sich auf die Reduzierung des Energieverbrauchs, der Geschäftsreisen und der Treibhausgasemissionen konzentriert.

Datenskandal bei Atos Worldline

2008 geriet Atos Wordline mit einer Datenaffäre in die Schlagzeilen. Genauer ging es dabei um detaillierte Kreditkartenabrechnungen Zehntausender Bankkunden in Deutschland, die der “Frankfurter Rundschau” per Post zugespielt wurden. Die Daten befanden sich auf sogenannten Mikrofiches (Datenfolien) und beinhalteten Vor- und Nachname der Kunden sowie Adresse, Kreditkartennummer, Kontonummer und jede einzelne Bezahlaktion mit dem dazugehörigen Betrag.

Der “Frankfurter Rundschau” zufolge stammten die Mikrofiches von der Firma Atos Worldline, die für die Landesbank Berlin die Abrechnungen erstellte. Es handelte sich demnach offenbar um eine Sendung von Atos, die an die LBB hätte gehen sollte. Solche Fälle waren zu der Zeit angeblich keine Einzelheit. Das Bundeskabinett reagierte darauf mit einem Gesetzentwurf, mit dem die Weitergabe von Kundendaten nur noch mit ausdrücklicher Zustimmung der Betroffenen möglich wurde.

Und wie lautet Dein Fazit zum IT-Dienstleister Atos? Lass’ uns gerne wissen, was es noch alles über die Franzosen herauszufinden gibt.