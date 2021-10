25 Jahre die T-Aktie

24. Oktober 2021 06:00

In einem Blogeintrag schreibt Jessica Schwarzer, u.a. Finanzbuch-Autorin, darüber, dass die Deutsche Telekom ihr schicksalhafter Erstkontakt mit Aktien war. Denn damit begann ihre Romanze mit der Börse. Ich finde, ihr Beitrag ist eine gute Zusammenfassung des Dramas rund um die T-Aktie mit einer persönlichen Note. Und ich habe natürlich etwas zu ergänzen.

Texte, wie jener den mir Martin geschickt hat, kitzeln meinen Verstand. Ich mag das, wenn ich beim Lesen innerlich mitnicke und es mich zum Schreiben inspiriert. Es gibt viele Aspekte, die Jessica Schwarzer anspricht. Auf einen möchte ich aber besonders eingehen: Zufriedenheit.

Risiko

Wie Schwarzer schreibt, war Manfred Krug (Tatort-Kommissar) das Werbegesicht des Börsengangs. Was soll da schon schief gehen? Klar sind es Aktien, aber das ist ja ein großes, deutsches Unternehmen. Da schaut die ganze Welt drauf. Das Risiko scheint also überschaubar. Und wenn eine Aktie dann erst abhebt, ist das Wort Risiko aus dem Sinn gelöscht. Interessant ist dabei eines: Während Risiko landläufig mit einem Kursverfall konnotiert ist, gibt es unter Finanzlern auch das positive Risiko.

Risiko beschreibt für Unternehmen bzw. in der Wirtschaft eigentlich die Varianz der prognostizierten Zahlen. Aber gehen wir zu einem erdigeren Begriff über.

Vernunft

Jessica Schwarzer schreibt weiter, dass sie ihre Anteile relativ früh mit einem überschaubaren Gewinn verkauft hat. War das vernünftig? Meiner Meinung nach kommt es darauf an, von welchem Zeitpunkt aus man ihre Entscheidung betrachtet. Das bekannte Problem ist ja, dass man rational nie den richtigen Zeitpunkt zum Verkauf wählen kann.

Ich gehe sogar so weit und bin der festen Überzeugung, dass man gar keine Entscheidung rational treffen kann. Entscheidungen sind immer emotional und werden dann rational erklärt. Schwarzer jedenfalls hat dem entgangenen Gewinn hinterher getrauert.

Trauer

Ein Grund, der mich vom Spekulieren an der Börse abhält, ist, dass es mich viel zu sehr stresst. Ich wüsste nicht, was ich bei einem Erfolg machen würde. Bei einem Verlust würde ich aber bestimmt trauern. Und ich würde vermeintlich vergebenen Chancen hinter trauern, wie eben Jessica Schwarzer. Zur Trauer kommt aber noch etwas dazu.

Misstrauen

Schwarzer meint, dass die meisten ihr T-Trauma nie überwunden haben. Und sie nennt Zahlen: Eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hat gezeigt, dass Haushalte, die den Crash miterlebt haben zu 60 % weniger in Aktien investieren als jüngere Haushalte, die ihn nicht bewusst miterlebt haben. Dieses Misstrauen ist natürlich schade, denn es gibt ja einen Weg, mit dem man sein Risiko stark reduzieren kann.

Diversifikation

Als "Lessons learned" nennt Schwarzer allen voran, dass Einzelaktien nichts für Privatanleger sind. Mein Gedanke dazu ist, dass man vor allem wenn etwas stark beworben wird und/oder sehr volatil ist, auf der Hut sein sollte. Also gerade dann, wenn der Instinkt sagt: "Kauf!" Es gibt Menschen, die brauchen den Kick einfach – und das sei ihnen unbenommen. Wer sich aber etwas aufbauen will, der muss nicht so handeln. Der muss sich dieser Volatilität nicht aussetzen und diversifiziert.

Fazit

In Gesprächen über Finanzen sehe ich mich immer wieder diesem Misstrauen gegenüber. Ich glaube, das kommt eben von diesem Bild des Aktienmarktes, dass man entweder durch Wissen oder mit Glück genau die Aktie kauft, die explodieren wird. Für die Mehrheit der Bevölkerung würde es nicht schaden, dieses Bild zu ändern und zu einem tatsächlich vertrauenswürdigen Bild zu machen.