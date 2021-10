238 Mio. Euro in Green Bonds

25. Oktober 2021 14:00

Sprechstunden mit CEOs sind grundsätzlich schwer zu bekommen. Umso besser, wenn man sie dann aufzeichnet! Das hat der Österreichische Nachhaltigkeitspodcast gemacht. Dabei wurde - man glaubt es kaum - über Nachhaltigkeit gesprochen. Konkret, was die VIG dafür tun kann.

Eine Frage des Hebels

Der Hebel, den die VIG zur Verfügung hat, ist nicht zu unterschätzen. Schließlich verwaltet und veranlagt sie per 30. Juni 2021 rund 37,5 Mrd. Euro auf dem Kapitalmarkt. Und dieses Kapital soll zunehmend in eine CO2-freie Zukunft investiert werden. Ein gutes Werkzeug dafür sind die sogenannten Green Bonds.

Nachhaltig mit Green Bonds

Die VIG legt bei Green Bonds kontinuierlich nach. Waren es vor wenigen Jahren noch rund 100 Mio Euro, sind es per Ende 2020 bereits insgesamt 238 Millionen Euro, die speziell für grüne Investments eingesetzt werden. Den Rahmen für diese Investments bildet das VIG Sustainability Bond Framework.

An Beispielen mangelt es nicht. So wurden über grüne Anleihen in der Höhe von 40 Mio. Euro in die Errichtung von zwei Solarkraftwerken investiert, die grünen Strom für rund 52.000 Haushalte liefern. Ebenfalls 40 Mio. Euro wurden in einen Offshore Windpark investiert, der sogar 710.000 Haushalte mit Strom aus Erneuerbaren beliefert.

No Coal

Langfristig bedeutet nachhaltig investieren aber auch, aus karbonintensiven Industrien auszusteigen. Für den Kohlesektor steht das Ziel bereits fest: bis 2035 möchte man Kohle weitestgehend aus dem Portfolio entfernt haben.

Hör mal rein!

Deutlich detaillierter führt das CEO Stadler im Österreichischen Nachhaltigkeitspodcast aus. Klare Hörempfehlung für alle, die wissen möchten, wie “das eigene Geld” fürs Klima arbeiten kann. In den Kommentaren findet Du die Links zum Podcast.

Zusammen stärker

Dieser Beitrag ist in Zusammenarbeit mit der VIG entstanden.